Unos 700 afectados por los seísmos de Lorca tendrán seis meses más para justificar las ayudas

La ampliación del plazo será aprovechada por la Oficina del Terremoto para incluir otros supuestos que hasta ahora no se habían contemplado

La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad reformar la Ley de Ayudas a Lorca para que los cerca de 700 afectados que todavía no han justificado las ayudas a reparar las viviendas afectadas por los terremotos de 2011 dispongan de seis meses más para presentar las justificaciones.

La iniciativa conjunta, que se tramitó por lectura única, partió de una propuesta del grupo parlamentario Popular, y pretende ampliar el plazo que expiraba este jueves, una vez que faltan por presentar la documentación justificativa poco más de 700 de las casi 2.750 familias amparadas por la legislación aprobada hace un año.

La propuesta normativa añade un párrafo al artículo 2 de la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca: «No obstante lo anterior, el plazo para la presentación de la cuenta justificativa será ampliable en seis meses, ampliación que habrá de ser solicitada por el interesado y que tendrá carácter de máximos.»

La ampliación del plazo será aprovechada por la Oficina del Terremoto de Lorca para incluir otros supuestos que hasta ahora no se habían contemplado, como los que afectan a las comunidades de propietarios que no se pueden acoger a la ley al no tratarse de personas físicas, así como a los perceptores de la subvención pública y del Consorcio de Compensación de Seguros que invirtieron el dinero íntegramente en la reparación de sus viviendas sin que la cantidad total superara el valor de la obra.

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego Conesa, reprochó al Gobierno regional que no ha sido «todo lo eficaz que debería», poniendo como ejemplo que la prórroga anterior, aprobada en julio de 2018, no se pudo aplicar hasta diciembre, cuando se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca, una demora a la que achacó que todavía haya familias que no hayan culminado el proceso de justificación de las ayudas.

Mientras, el diputado de Ciudadanos Juan José Molina criticó la gestión que han hecho las administraciones de este asunto, con «precipitación» en la toma de decisiones y «actuaciones desesperadas», lo que obligó a modificaciones que «bordean la ley» y una segunda «moratoria» que, en su opinión, es una nueva «patada hacia delante». «Hay que poner todos los medios adecuados y que dentro de seis meses no nos veamos aquí», apostilló.

Desde la bancada de Vox, su portavoz parlamentario, Juan José Liarte, defendió la necesidad de analizar las «improvisaciones» y las «deficiencias» que se produjeron en este asunto, pero consideró un «deber» ampliar el plazo para facilitar la conclusión de los expedientes de justificación de ayudas a los lorquinos afectados.

Por su parte, la diputada de Podemos María Giménez achacó la situación que viven los damnificados al «marasmo burocrático», al tiempo que censuró que unas cuestiones de tanta importancia como la recuperación del municipio lorquino tras los terremotos se solucionen «in extremis».

Finalmente, la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar recordó la «complejidad burocrática» de la gestión de las ayudas a los afectados por unos terremotos que han evidenciado la carencia de un marco normativo adecuado que dé respuesta a estos casos, ante la que el Gobierno regional tuvo que crear nuevas herramientas.