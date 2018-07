Los afectados pueden solicitar el dinero o terminar el tratamiento

Las personas que acudieron a por su historial médico también iban en busca de información para reclamar el dinero que les estafó presuntamente la clínica iDental. María Rosa Sancho Celdrán, jefa del servicio de Defensa del Consumidor, informó a los interesados de que «todas las personas que han financiado con un préstamo los tratamientos de la clínica y no han recibido todo el servicio pueden resolver el contrato o pedir que se les finalice el trabajo en otra clínica dental, sin pagar más».

Todo depende de las entidades bancarias donde se realizaron los préstamos, explica. «De momento, todas a las que hemos hecho un requerimiento nos han respondido con buenas noticias a favor de los pacientes», avanzó. Las opciones que ponen estas entidades son dos: «Continuar y terminar el servicio odontológico pagado» en otra clínica distinta «o bien cancelar el importe y que les devuelvan la parte proporcional que les corresponde por el servicio que no ha sido prestado». «Hemos hecho un modelo de reclamación, en el que manifiestan su decisión para que puedan hacer su reclamación directamente a la entidad financiera que les corresponda», apunta Sancho. Si la opción que los afectados eligen es la de terminar el tratamiento, «las empresas les derivan el trabajo a otra clínica para terminarlo, y así ellos no pierden el préstamo. En cambio, si deciden reclamar el dinero, tienen que pedir la resolución del contrato y obtendrán solo la parte del préstamo del servicio que no se ha completado». La presentación del historial es necesaria para «valorar qué parte se ha realizado y qué queda por terminar».