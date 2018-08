Los afectados de iDental piden que la sanidad pública asuma sus tratamientos Rueda de prensa de la Asociación de Afectados de iDental de la Región y la Unión de Consumidores de España, este martes, en Murcia. / J. CARRIÓN / AGM UCE denuncia tres casos de hepatitis B entre los antiguos clientes de la clínica, algo de lo que Salud no tiene constancia JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Miércoles, 8 agosto 2018, 01:00

La Asociación de Afectados de iDental de la Región (Audafi) y la Unión de Consumidores de España (UCE) piden que el sistema público de salud asuma los tratamientos de centenares de pacientes que sufren complicaciones, infecciones y graves secuelas fruto de la mala atención recibida en las clínicas de la cadena 'low cost'. Tras haberse endeudado para afrontar facturas de miles de euros, muchos antiguos clientes de iDental llevan implantes rotos o de mala calidad, colocados incluso tras la extracción de dientes sanos sin justificación alguna, denuncia UCE. «Hay personas que tienen que acudir a Urgencias cada dos por tres, o que echan mano de la morfina por los dolores», advirtió ayer Pedro Valera, presidente de UCE Región de Murcia.

«Hay que abrir un debate sobre la salud bucodental en España, sí o sí», señala Pedro Valera

Los afectados solicitan que, ante esta situación, los dentistas del sistema público terminen sus tratamientos y den una solución a las complicaciones que sufren. También piden a la Consejería de Salud y al Colegio de Dentistas de la Región que se ofrezcan peritajes gratuitos para las reclamaciones que se interpondrán contra los responsables de iDental.

La Consejería responde que no se puede cubrir lo que no está incluido en «la cartera básica de servicios del SMS»

«Hay que abrir el debate sobre la salud bucodental en España, sí o sí», señaló Valera. El escándalo de iDental ha sacado a la palestra las dificultades que las personas con menos recursos tienen para acceder a tratamientos caros que están excluidos de la sanidad pública. Desempleados, viudas, pensionistas, inmigrantes que trabajan en el campo, jóvenes sin recursos. Es el perfil de los clientes a los que la cadena 'low cost' atrajo durante años con el señuelo de supuestas subvenciones de hasta el 90%. En toda la Región, el número de afectados asciende a 20.000, según los historiales clínicos recopilados por la Consejería. En España, la cifra llega a 200.000. Pero, de momento, las peticiones de los afectados han caído en saco roto. El director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, señala que hay que «ajustarse a la cartera de servicios» de salud dental del Servicio Murciano de Salud (SMS), que no contempla aspectos como la implantología, añade. Por ello, aboga por buscar una «solución global» en toda España.

Servicio de Epidemiología

UCE y Audafi aseguran, por otra parte, que al menos tres antiguos clientes de la clínica de iDental en Cobatillas han dado positivo al virus de la hepatitis B en serologías realizadas tras el cierre de la cadena. Sin embargo, el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, aclara que «en estos momentos no hay constancia de casos relacionados con iDental». Tanto la hepatitis B como la C son enfermedades de declaración obligatoria. Cuando un médico detecta algún caso informa del diagnóstico al servicio de Epidemiología de la Consejería, «que realiza una encuesta epidemiológica para tratar de determinar la vía de transmisión», explica José Carlos Vicente. «A día de hoy no hay constancia de ningún caso relacionado con iDental en Epidemiología», insiste, en este sentido, el director general de Salud Pública.

José Ramón Oliva Más de 6.000 euros en cinco prótesis que están «rotas o mal puestas»

José Ramón Oliva. / J. CARRIÓN / AGM

José Ramón Oliva tiene 45 años y es repartidor de material de oficina. Cobra unos mil euros al mes, así que cuando el año pasado se puso a buscar una clínica dental, lo hizo con la calculadora en la mano. En iDental le ofrecieron un aparente chollo: un tratamiento de 15.000 euros -que incluía reconstrucción e implantes- por solo 6.200. Así que se endeudó con una financiera y se puso en manos de la clínica de la cadena 'low cost' en Cobatillas. «Me pusieron dos tornillos y después empezaron a darme largas, a retrasar las citas», cuenta. «Decían que en tres o cuatro meses lo tendría todo hecho, pero no fue así».

No es el único paciente que se queja de esta práctica, que al parecer ha sido generalizada. Alargando los tiempos, la cadena se aseguraba de que sus clientes no diesen marcha atrás antes de que expirasen los plazos para reclamar los reintegros y anular el tratamiento y el crédito. Finalmente, a José Ramón le pusieron cinco coronas. «Una está rota y otras tres mal hechas y mal puestas», resume. No puede masticar. «Me dijeron que me iban a tomar medidas para arreglármelo. Tenía cita precisamente para la semana en que cerraron la clínica», se queja, indignado.

Ahora, José Ramón se encuentra con el tratamiento a medio y con que la financiera ya le ha cobrado más de 3.000 euros de los 6.200 comprometidos. «Me llamaron para proponerme que fuese a Dentix, pero yo he paralizado los pagos», explica. Se siente engañado. «iDental te hacía creer que te estaba entregando una subvención y que el tratamiento te salía muy barato. Incluso decían que tenían acuerdos con Cáritas», denuncia.

Teresa Quiñones «Me extrajeron dientes sanos para poner implantes que me causan infecciones»

Teresa Quiñones. / J. C.

Teresa Quiñones, administrativa, fue de las primeras clientas en acudir a iDental cuando la cadena abrió la clínica de Cobatillas, en el año 2015. «Me quitaron todos los dientes sanos para colocarme implantes. Me pusieron uno en el paladar que no sirve para nada y que me causa muchos dolores», se lamenta. También lleva prótesis que le provocan roces e infecciones en el maxilar inferior. Para afrontar el tratamiento pidió un crédito de 5.000 euros, aunque hace ya nueve meses que dejó de pagar, harta de los problemas que sufría y la falta de soluciones. «En todo este tiempo he dejado de abonar 680 euros, y ahora la financiera me exige 2.200», denuncia.

Algunas de las prácticas de iDental son llamativas. «Podías ir una tarde a que te pusiesen un implante y salir de allí a las tres de la mañana», recuerda Teresa. El Colegio de Dentistas advirtió de forma reiterada de que la clínica echaba mano de odontólogos recién graduados a los que les ofrecía la realización de un máster en Implantología. Los clientes no eran conscientes de ello. Se llegó incluso a denunciar que los alumnos dormían en las propias instalaciones de algunas clínicas, con condiciones laborales de explotación. iDental siempre lo negó.

Teresa Quiñones es ahora la vicepresidenta de la Asociación de Afectados por iDental en la Región (Audafi), que reúne ya a unos 400 pacientes de la clínica de Cobatillas. El número total de afectados asciende a 20.000, según las historias clínicas recopiladas por la Consejería de Salud. De momento, 117 personas se han acercado ya a la Consejería a recoger su historia, un documento imprescindible para poder iniciar las reclamaciones judiciales.

Mari Carmen Ruiz «A mi madre le quitaron toda la dentadura y ahora no puede ni comer»

Mari Carmen Ruiz. / J. C.

Mari Carmen Ruiz, estudiante de Veterinaria, fue a iDental animada por su madre, que tenía «la boca hecha polvo» y se había puesto en manos de los odontólogos de la clínica de Cobatillas para que le pusiesen implantes. Como en tantos otros casos, el precio fue determinante. Carmen, de 62 años, no tiene empleo y los ingresos familiares son limitados. «Su mayor ilusión era poder volver a comerse un bocadillo de jamón», recuerda su hija. Pero tras un infierno de citas, implantes e intervenciones, no puede ni con un bocadillo ni con nada, más allá de un triste puré. «Le pusieron una prótesis en la parte superior que rechazó, y se la tuvieron que quitar». Ahora, tiene una dentadura provisional que se pone solo para salir a la calle porque «le hace llagas». Le presupuestaron el tratamiento en 25.000 euros, y tras una supuesta rebaja se lo dejaron en 3.400.

Cuando todavía no era conscientes de los problemas por los que iba a pasar su madre, Mari Carmen Ruiz decidió ponerse también en manos de iDental. Pagó 1.200 euros por varios empastes que ya se le han caído y por un implante. El crédito para el tratamiento de madre e hija está a nombre de José Antonio Carrilero, pareja de Mari Carmen. Han estado pagando uno 120 euros mensuales, en total. Ahora han cortado los pagos, con la esperanza de ser resarcidos por vía judicial de la presunta estafa que han sufrido. De momento, están pendientes de poder acceder a las historias clínicas, un documento indispensable para iniciar la reclamación. «Las hemos solicitado a la Consejería de Salud, pero estamos esperando a que nos llamen para ir a recogerlas», explica Mari Carmen Ruiz.