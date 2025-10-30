Afectados de las ayudas del Moves y el autoconsumo vuelven a reclamar el pago: «¿Dónde está nuestro dinero?»

Integrantes de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), creada para reclamar los pagos pendientes de las ayudas al autoconsumo ... y la movilidad eléctrica, volvieron a reclamar este jueves al Gobierno de la Región de Murcia que transfiera los fondos a los beneficiarios.

Miembros de esta asociación, que agrupa a más de un millar de socios, recordaron en una protesta a las puertas del Palacio de San Esteban que se van a cumplir «cuatro años desde que abrió el plazo para solicitar las ayudas al autoconsumo en la Región de Murcia», y que el próximo 6 de noviembre hará seis meses de la aprobación en la Asamblea Regional una moción exigiendo al Gobierno regional el pago de las ayudas. «Y todavía no hemos cobrado».

La asociación destaca que hay cerca de 22.000 solicitudes en total, de las que unas 16.000 son de autoconsumo, y de ellas, solo han recibido el dinero en sus cuentas, según sus estimaciones, unos mil beneficiarios: unos 500 de autoconsumo, y otro medio millar de puntos de recarga y vehículos. Tomás Bernal, directivo de Acmeis, aclaró que esta estimación han tenido que realizarla «a través de las tablas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y de información de los socios, dado que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor no ha facilitado hasta el momento el número de órdenes de pago tramitadas. «Hay una total falta de transparencia por parte de la Administración regional», denunció.

El impulso que la Comunidad dio a la tramitación de expedientes el pasado mes de agosto no se ha traducido, según la asociación, en el pago de las subvenciones. La ejecución del programa Moves III, según figura en el portal del IDAE, ha continuado anclada desde ese mes en el 81%; la del Moves II, en el 55% y las de las ayudas al autoconsumo en el 85%, lo que, según Acmeis, no se ha traducido en el abono de los importes debidos. Por ello, exigió al Gobierno regional el pago de todas las ayudas antes del próximo 31 de enero.

«No es lógico que en otras comunidades cobren entre dos meses y un año y nosotros tengamos solicitantes que después de cuatro años todavía no han cobrado», afirmó Bernal. «Incluso del Moves II hay algunos que llevan esperando cinco años –aseguró–. Ese dinero se transfirió, lo tiene la Comunidad Autónoma y no ha llegado a los solicitantes. Se nos están acabando las ganas de las buenas palabras. Nos están tomando el pelo».