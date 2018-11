AESA otorgará el plácet al aeropuerto cuando ponga a punto varios equipos Área de estacionamiento de aeronaves en las instalaciones de Corvera, con la terminal al fondo. / javier carrión / AGM Aena señala que Corvera tendrá la certificación a final de mes o en diciembre, pendiente de que los inspectores hagan una última comprobación MANUEL BUITRAGO y MARÍA JOSÉ MONTESINOS Jueves, 8 noviembre 2018, 03:16

El aeropuerto de Corvera tendrá la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para operar en enero, pero antes debe poner a punto varios equipos, según se desprende de la supervisión que ha realizado durante los tres últimos días un equipo de inspectores de dicho organismo. Fuentes de Aena apuntaron ayer que «no existe ninguna preocupación», ya que se trata de unos ajustes fácilmente subsanables. Mientras, la Consejería de Fomento expresó su «satisfacción» porque el aeropuerto ha pasado las pruebas, y queda pendiente una última supervisión.

«No hay nada que ponga en tela de juicio que nos vayan a otorgar la certificación», indicó Aena, que espera la documentación para final de este mes o principios de diciembre, lo cual dijo que no representa ningún retraso porque hay margen suficiente hasta mediados de enero, fecha prevista para los primeros vuelos. Los inspectores han señalado varios equipos eléctricos que aún deben ponerse a punto y trabajos no finalizados. La operadora apuntó que estas observaciones estaban «dentro de lo probable por la gran cantidad de equipos que hay en una infraestructura de esta complejidad. Pasa en todos los aeropuertos y se resuelve sin problemas; la única diferencia es que este es nuevo, pero no hay nada que ponga en peligro el permiso», recalcaron. Los inspectores regresarán para comprobar que está todo en orden. La Consejería indicó que todo ha ido bien, que la inspección ha sido positiva y que habrá una última supervisión. Espera la autorización a final de mes.

Servicio de taxis

Mientras, se suceden las reuniones y propuestas entre los taxistas de Murcia para incrementar al máximo su presencia en el aeropuerto de Corvera y al precio más competitivo posible. Con el horizonte puesto en la reunión que mantendrán el próximo miércoles, 14 de noviembre, en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, los profesionales del taxi siguen aportando y debatiendo ideas para que haya una presencia importante en el aeropuerto internacional a partir del 15 de enero.

El presidente de Radio Taxi Murcia, Sergio Navarro García, adelantó anoche a 'La Verdad' que «barajamos varias posibilidades para que puedan trabajar más taxis por la mañana y por la tarde e incluso los fines de semana, sin desatender la ciudad. Una de las alternativas es aumentar el número de taxis que podrían trabajar los fines de semana. Su idea es mantener entre 18 y 24 vehículos en la parada de Corvera.

Otro de los temas estrella es el de la tarifa plana para los viajes de ida y vuelta al aeropuerto. La última cifra -ellos partían de 36 euros, pero a la Consejería de Fomento les ha parecido excesiva- es de 29 euros. «De ahí no podemos bajar más», asegura Sergio Navarro.