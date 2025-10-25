Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora El tiempo dará un giro brusco en todos los municipios tras una semana con calor propio del verano

A.G.B. Murcia Sábado, 25 de octubre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Las lluvias y tormentas vuelven a la Región de Murcia. Pese al calor veraniego de estos días, el tiempo va a dar un giro brusco este domingo con la llegada de un frente que traerá precipitaciones a todos los municipios. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha emitido un aviso amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet, este aviso, del nivel más bajo en una escala de tres, estará vigente desde las 18 horas del domingo hasta la medianoche. Además, también apunta que las condiciones que prevé esta alerta son más probables en el litoral de la comarca. Es decir, en el municipio de Águilas.

25/10 18:30 AVISOS MAÑANA | Región de Murcia: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/gQDupQ393c pic.twitter.com/yoi2mPU74x — AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) October 25, 2025

Aunque el resto de la Región de Murcia no tendrá activo ningún aviso, las precipitaciones serán generalizadas, según el pronóstico de la Aemet. La probabilidad de precipitaciones es cercana al 100% por la tarde en todas las comarcas. Solo es ligeramente más baja en Cartagena y los municipios del Mar Menor, aunque también oscila en torno al 75%, por lo que los chubascos están casi garantizados.

En Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, el resto del Noroeste y todos los municipios vecinos, las lluvias son prácticamente seguras por la tarde. Solo en el Altiplano, en Yecla y Jumilla, las lluvias pueden llegar antes, pues la Aemet prevé que empiecen a caer por la mañana. Lo que está claro es que el tiempo cortará de golpe el clima veraniego que se había instalado esta semana, a tan solo unos días del inicio de noviembre. De hecho, la llegada de una masa de aire polar también provocará un notable descenso de la temperatura, que caerá a máximas de unos 25 grados. Es decir, no hará frío, pero sí será algo más propio de esta época del año.