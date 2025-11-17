Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico» Los valores caerán a partir del miércoles y las máximas no superarán los 15 grados

A.G.B. Murcia Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:31 | Actualizado 18:43h.

Se ha hecho de rogar pero, casi dos meses después del inicio del otoño, el frío llega a la Región de Murcia. Y lo va a hacer con fuerza. Después de largas semanas con calor incluso veraniego y pocas lluvias y tormentas, Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo durante esta semana. Las temperaturas caerán con fuerza, hasta niveles por debajo de lo normal en esta época del año, por la llegada de una masa de aire de origen ártico. Sus efectos se notarán de forma generalizada en toda España y ni la Región de Murcia se librará esta vez.

En los últimos días, de hecho, el cambio ya se ha empezado a notar en la Región de Murcia. Eso sí, hay notables diferencias entre el día y la noche. Durante la tarde, aún se superan los 20 grados, como muestran los datos recogidos por las estaciones de la Aemet durante este lunes. San Javier Cartagena, Murcia, Totana, Lorca y Torre Pacheco son algunas de las zonas que han superado ese umbral en este primer día de la semana.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Episodio de tiempo invernal.



➡️ Temperaturas frías para la época del año, nevadas en cotas bajas y vientos intensos.



➡️El tiempo frío se mantendrá, probablemente, hasta el fin de semana, cuando comenzarán a subir las temperaturas.https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/bLL13gZT1n — AEMET (@AEMET_Esp) November 17, 2025

Un tiempo que aún permite salir en manga corta a la calle en algunas horas del día, pero cuando anochece el fresco se empieza a notar. Durante la última madrugada, Caravaca, Moratalla, Jumilla y Yecla se han quedado cerca de las míniams de 5 grados, mientras que en el resto de la Región de Murcia se superan por poco los 10ºC, salvo en los municipios de la costa. Son niveles propios de esta época del año, pero el frío de verdad aún está por llegar.

Los días con más frío

Aemet lanzó este lunes una nota informativa para avisar de que llega un «episodio de tiempo invernal, ya que «a partir del miércoles penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular».

Las mínimas de esta semana Cartagena 9 grados

Murcia 7

Molina 6

Cieza y Lorca 4

Caravaca 1

Jumilla -1

Desde el míercoles, las mínimas caerán por debajo de los 5 grados en el Altiplano y el Noroeste. El frío alcanzará su punto álgido en la Región de Murcia a partir del jueves, cuando las máximas de 20 grados no se superarán en ningún punto de la geografía murciana. Y el viernes serán aún más bajas: de 15 grados en Murcia, Molina de Segura, Lorca y la costa. En el Altiplano y el Noroeste, ni siquiera llegarán a los 10 grados.

Habrá que abrigarse durante todo el día, pero sobre todo por la noche. Las mínimas serán inferiores a 10 grados en todos los municipios durante la noche del jueves y del viernes. Las más bajas se esperan en Jumilla: hasta 1 grados bajo cero en las primeras horas del viernes. En otra localidades como Yecla, Caravaca, Cehegín y Moratalla estarán entre 0 y 1 grado.