Adriano Battilani: «Una agricultura fuerte se da en regiones que mezclan diferentes fuentes de agua»

Involucrado en plena revisión del reglamento europeo sobre la reutilización del agua, el italiano Adriano Battilani, secretario general de Irrigants d'Europe (organización a la ... que pertenece el Scrats, a través de Fenacore), visitó la semana pasada la Región de Murcia para conocer las plantas depuradoras y su gestión junto a otros miembros de un grupo de trabajo de la Comisión Europea.

–¿A qué se debe la visita de este grupo a las depuradoras de la Región de Murcia?

–A finales de 2026, se va a revisar el reglamento europeo sobre la reutilización del agua y este grupo se encarga de discutir cómo puede avanzar dicha normativa. Visitamos la Región de Murcia porque es una de las regiones donde más se reutiliza el agua de toda Europa. La reutilización tiene una interconexión muy fuerte con la agricultura en esta región. No existe el mismo nivel en otras partes de España ni tampoco del Mediterráneo y, claramente, no es el mismo que en el norte de Europa.

–¿Por qué existe tanta diferencia entre regiones y países?

–Es un problema de organización. Tenemos colectivos como las comunidades de regantes que facilitan la reutilización porque tienen redes y controlan la distribución. Esta es una condición que facilita mucho la reutilización. Lo que marca también la diferencia es si existen necesidades de riego y no hay otra forma de proporcionar agua suficiente para la agricultura. Cuando hay un agua de otros orígenes, la reutilización, que tiene un coste más alto que bombear de un pozo, es una solución secundaria. Por eso, esta técnica no se aplica de la misma manera en todos los estados. Hay algunos países que ya han dicho que no autorizarán la reutilización; otros consideran utilizarla en situaciones de emergencia. En el Mediterráneo, se usa cuando hay necesidad. Su desarrollo se ha encontrado con muchísimas barreras políticas, sociales, económicas y comerciales. Una agricultura fuerte económicamente y que cumple una función social se da en regiones donde se mezclan diferentes fuentes de agua.

TRASVASE TAJO-SEGURA «Hay un Ministerio muy orientado a reducir al máximo el acceso de la agricultura al agua»

–¿Qué pretende mejorar la revisión del reglamento europeo?

–La discusión en este momento es sobre la reutilización industrial. El reglamento solo se ocupa del riego, de la reutilización en la agricultura, pero es casi seguro que la norma comprenderá también la reutilización en la industria. Hay organizaciones europeas que piden incluirla porque en muchas situaciones es más rentable que la reutilización en la agricultura.

–Europa ha adoptado recientemente una nueva estrategia de resiliencia hídrica que busca restaurar y proteger todo el ciclo del agua. ¿Cómo la ve?

–Las aguas residuales tratadas son puestas como una solución, un recurso antes que tener más almacenamiento o dar más permisos para la extracción de aguas subterráneas. Hay que reutilizar todo lo que se pueda. Es el mantra de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea desde hace años, es su prioridad. La estrategia no tiene obligaciones legales, pero es la dirección en la que todo debería ser vinculante. Son indicaciones políticas que ahora estamos tratando de aplicar a la realidad de cada cuenca.

–Al hilo de esas prioridades, la Comisión no da tanto protagonismo al agua desalada o a la construcción de nuevas infraestructuras para almacenamiento.

–La estrategia tiene una impronta medioambiental muy fuerte. La prioridad en el uso y eficiencia del agua tiene una posición muy política. Los ambientalistas no están a favor del almacenamiento, pero la estrategia considera el regadío un recurso vital, y también las infraestructuras hídricas. La parte política que han añadido a esas directrices dice que esa alternativa es importante, pero antes hay que demostrar que se está utilizando de la manera más eficiente posible todo el agua que ya se tiene.

ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS «Es necesario estudiar las razones, tener un buen análisis y tomar medidas para poner un equilibrio»

–El objetivo marcado para 2030 es reducir un 10% el consumo de agua. ¿Cómo ve esa meta?

–El objetivo es lograr una reducción sistemática de la utilización del agua en todas las actividades económicas. No es obligatorio, pero se supone que tenemos que conseguirlo. La discusión está ahora en cómo alcanzar ese ahorro de agua en la agricultura, la industria que más consume. Tenemos que producir más con mucha menos agua, esa es la dirección que, al final, tiene un sentido. Estamos en una situación climática donde no podemos utilizar más agua de la que tenemos, es físicamente imposible. La producción de agua tiene límites económicos, sociales y ecológicos. Tenemos que ajustarnos nosotros, el recurso es más escaso que antes.

–¿Cómo ve la situación del Trasvase Tajo-Segura?

–Es una situación muy complicada, porque al final es un conflicto entre cuencas. La cuenca cedente tiene una posición más fuerte que la cuenca receptora, porque tiene obligaciones legales para cumplir con el caudal ecológico. Es un problema que se soluciona con acuerdos y con planes estratégicos nacionales. No hay una concertación entre cuencas. No hay un organismo que haga de mediador. Hay un Ministerio para la Transición Ecológica que está muy orientado en la dirección prevalente de reducir al máximo el acceso de la agricultura al agua. Esta es una realidad. Desafortunadamente, este no es un tema europeo porque la Comisión Europea no puede hacer nada en un problema entre cuencas que debe resolver España. Solo puede valorar o rechazar los planes hidrológicos.

–¿Existen en Europa otros conflictos similares?

–En la cuenca en la que estoy directamente involucrado como representante de la agricultura tenemos un problema con los almacenamientos naturales de agua. Estos pertenecen a una región, pero tienen que dejar bastante agua para otros territorios. Hemos organizado un sistema donde hay una mesa de discusión continua y tratamos de buscar un equilibrio. Hay años en los que la discusión trata sobre lo que tenemos que sacrificar cada uno. ¿Por qué? Porque no tenemos agua para todos. Es un acuerdo doloroso, es un acuerdo que no satisface a todos, pero, al final, hay una discusión y un acuerdo. Siempre hay una puerta abierta.

–¿Cómo cree que afectará el cierre de los pozos en acuíferos sobreexplotados a partir de 2027?

–La Comisión metió los acuíferos entre las competencias de la Directiva Marco del Agua porque está claro que estos tienen que estar protegidos. Cuando son sobreexplotados, es necesario estudiar las razones, tener un buen análisis y tomar medidas para alcanzar un equilibrio. Cómo se aplica y cómo se gestiona esa transición es un problema, pero se deben buscar soluciones dentro de la cuenca, porque cada una tiene una situación diferente.