«Fui un adolescente enamorado hasta las trancas de Sherlock Holmes» Pedro Martí, con su libro. / p. m. Pedro Martí Martínez, escritor y creador de la saga del inspector Giralt JOSÉ LUIS PIÑERO Sábado, 6 julio 2019, 10:46

Pedro Martí Martínez, nacido en Albacete en 1988, estudió Magisterio, especializándose en la enseñanza de inglés. Además de ejercer como maestro en Murcia, es el autor de la saga de novelas policíacas protagonizadas por el inspector Giralt. Es también colaborador habitual del magazine literario radiofónico 'El bancal de los artistas' en Voz FM. Con tan solo veintisiete años publicó 'La pieza invisible' y en 2017 su relato 'Todo mío'. Ahora, con 'Donde lloran los demonios', pretende poner el broche a la historia del inspector Giralt.

-¿Qué supone para usted haber publicado su segunda novela?

-Suele decirse que el primer libro es el más especial, pero yo no estoy de acuerdo. El segundo supone la constatación de un camino, de un sueño, ¿de una profesión? Puede, o puede que no, ¿quién sabe? No hay nadie que pueda dar ni quitar el carné de escritor, por suerte, pero si lo hubiese, uno de los requisitos debería ser el de haber escrito al menos un par de novelas.

-¿Qué encontrarán los lectores?

-Se encontrarán con el caso más importante de la vida del inspector Giralt, un gran misterio que tiene sus raíces en la oscuridad de los monstruos que habitan en la sociedad, enmascarados, acechantes, y que obligará al bueno de César a enfrentar sus miedos y a decidir, o más bien a descubrir, qué tipo de persona es en realidad.

-Es la segunda parte de la saga de su inspector César Giralt, ¿cómo ideó al personaje?

-Quería encontrar un protagonista potente, sin preocupación por caer en los estereotipos de la novela negra: un tipo sarcástico, que bebe y fuma, agresivo y que no sigue las normas.

-¿Qué tiene usted de él y él de usted?

-Ambos somos sarcásticos, nos gusta la buena lectura, la música clásica y estamos rodeados de gente que nos quiere. César es más agresivo, menos reflexivo, pero en el fondo tiene un gran sentido del honor y de la justicia, cualidad que me gusta pensar que ha heredado de mí.

-¿Por qué decidió titularla así?

-El título juega con una metáfora en la que se compara con ángeles a los seres humanos buenos y con demonios a los asesinos despiadados que como Lucifer perdieron sus alas. Los ángeles pueden llorar porque son empáticos, identifican sus emociones, sufren y aman; pero, ¿tienen los demonios un lugar donde llorar?

-¿Por qué una novela negra? ¿Es el género que más le atrae?

-La novela negra o policíaca es el género narrativo más juguetón que he tenido la suerte de disfrutar como lector, aunque no le hago ascos a nada. Fui un adolescente enamorado hasta las trancas de Sherlock Holmes, que más tarde descubrió a Marlowe y que se bebió todos los casos que caían en sus manos.

-¿Qué otros proyectos lleva entre manos en la actualidad?

-Ha surgido en Facebook un grupo formado por lectores que me animan a que escriba un tercer caso del inspector Giralt, pero me temo que por el momento tendrá que esperar. No digo que César no vaya a volver, pero creo que tiene que madurar, que ambos, él y yo, tenemos que crecer.

-Recientemente ha sido nominado como finalista para el III Premio Cartagena Negra ¿Qué supone este paso para usted?

-Que un certamen tan importante reconozca el trabajo de un juntaletras como yo que acaba de aprender a andar en esto de la escritura, es un halago bestial del que solo puedo sentirme profundamente agradecido.