La CHS admite que pidió agua para regar, en contra del criterio del Ministerio Javier García, Manuel Mtnez. y M. Urrea, el lunes en el Albujón . / CHS El organismo de cuenca indica que aún no tiene detalles de los daños y avanza que no se han producido deterioros estructurales graves MANUEL BUITRAGO Jueves, 22 noviembre 2018, 02:55

Si el Ministerio no autorizó el trasvase para regar alegando que el canal resultó afectado por las lluvias en el Campo de Cartagena, ¿por qué la Confederación Hidrográfica del Segura pidió, sin embargo, que se enviaran los 20 hectómetros del Tajo? ¿Quién mejor que el organismo de cuenca para saber si el acueducto estaba o no en condiciones? Y si solicitó agua para regar es porque no había problemas. Es una prueba que, a juicio del Sindicato de Regantes, muestra «la falsedad» de los argumentos del Ministerio.

La CHS admitió ayer que su director técnico, Carlos Marco, solicitó los 20 hectómetros en la reunión el martes, en contra del criterio de la Comisión de Explotación, donde están el director general del Agua, funcionarios del Ministerio y directores técnicos de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Guadiana y Júcar. Un portavoz de la demarcación indicó que la CHS «no votó, sino que solicita una cantidad. Y siempre pide el máximo que permiten las reglas de explotación, por lo que se solicitaron los 20 hectómetros».

Respecto a las obras que hay que acometer, la CHS indicó por la mañana, a preguntas de 'La Verdad', que no tiene detalle de los daños en los canales del Postrasvase y tampoco de su localización. Añadió que no se han producido daños estructurales graves, sino arrastre de lodos y deterioro en las juntas de los paños del canal. El Ministerio de Transición Ecológica, no obstante, señaló que las lluvias habían afectado «de manera significativa a las infraestructuras del Postrasvase», y que la obras de reparación durarán dos meses.

La CHS señaló dos problemas habituales: lodos y daños en las juntas de los muros del canal

«Es muy pronto para tener un detalle preciso y la localización de todos los daños que han sufrido los canales del Postrasvase», recalcó el portavoz de la CHS. «Estamos realizando desde el lunes una revisión completa de la infraestructura en la zona. Son 70 kilómetros que hay que vaciar de forma escalonada para verificar los perjuicios ocasionados por los arrastres», dijo.

«Lo que sí se puede decir ya es que no se han producido daños estructurales graves, sino dos problemas a los que nos hemos enfrentado en otras ocasiones en las que ha habido grandes lluvias en la zona: aterramiento de los canales, lo que limita o en algunos caso impide su uso para transportar los recursos del Trasvase; y daños en las juntas de construcción de los paños del canal», concluyó.