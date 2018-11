La CHS admite que aún no tiene detalle de los daños del acueducto Trasvase Tajo-Segura a su paso por Sierra Espuña. / A. Durán / AGM Dice que hay barro y juntas afectadas, pero que no existen daños estructurales graves MANUEL BUITRAGO Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:49

La Confederación Hidrográfica del Segura no tiene detalle de los daños en los canales del Postrasvase y tampoco de su localización, según ha informado en la mañana de este miércoles el organismo de cuenca a preguntas de 'La Verdad'. Añadió que no se han producido daños estructurales graves, sino arrastre de lodos y deterioro en las juntas de los paños del canal. El Ministerio, no obstante, dijo ayer que las lluvias habían afectado « de manera significativa a las infraestructuras del Postrasvase», y que la obras de reparación durarían dos meses.

La información facilitada a esta Redacción indica que «es muy pronto para tener un detalle preciso y localización de todos los daños que han sufrido los canales del postrasvase. Estamos realizando desde el lunes una revisión completa de la infraestructura en la zona. Son 70 kilómetros que hay que vaciar de forma escalonada para verificar los perjuicios ocasionados por los arrastres», señala la CHS. «Lo que sí se puede decir ya es que no se han producido daños estructurales graves, sino dos problemas a los que nos hemos enfrentado en otras ocasiones en las que ha habido grandes lluvias en la zona: aterramiento de los canales, lo que limita o en algunos caso impide el uso de los canales para transportar los recursos del trasvase; y daños en las juntas de construcción de los paños del canal. Por tanto, debemos emprender un plan de limpieza de todos los tramos y reparaciones en las juntas afectadas. Ya estamos trabajando en estas dos direcciones con contratos de mantenimiento que teníamos en marcha, y estamos estudiando si es necesaria una declaración de emergencia en caso de que los perjuicios detectados lo requieran», explica la Confederación.

La Consejería de Agricultura y Agua se ha dirigido al Ministerio para pedirle explicaciones. El consejero Miguel Ángel del Amor recorre este miércoles el canal junto a los regantes para averiguar donde están los daños que impiden el funcionamiento del acueducto, según el Ministerio.