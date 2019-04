Adiós a Clemente, el artífice del consenso

«Sin fe no se puede caminar por este mundo... No me acuesto ningún día sin saber lo que voy a hacer al siguiente», contaba Clemente García en su última entrevista en 'La Verdad', donde dejaba traslucir su preocupación por «un mundo que no está bien; solo hay que echar un vistazo y ver lo que está pasando». Clemente, como todos le llamaban, porque era patrimonio de los murcianos, falleció en la madrugada de ayer a los 83 años a causa de una afección respiratoria, agravada en los últimos días. Se ha marchado como quería, al pie del cañón, mientras escribía un nuevo libro sobre la universidad y la empresa, siempre ojo avizor y sin concesiones a la indolencia. Quería una Región de Murcia reivindicativa e inconformista; y a unos políticos que ejercieran el liderazgo para responder a las demandas sociales. No entendía la pasividad y la ausencia de compromiso, sobre todo ante la falta de agua y de infraestructuras.

Modernizó el tejido empresarial durante 33 años como secretario general de Croem, y creó el Campus de Espinardo siendo alcalde de Murcia

Siempre guardando el fuerte. Quien fue alcalde de Murcia entre 1972 y 1979 y secretario general de Croem durante 33 años, dejó huella a lo largo de su dilatada trayectoria pública, empresarial y profesional. Un hombre sabio, prudente y tranquilo, y a la vez intelectualmente inquieto y movido por el espíritu de Jovellanos y Floridablanca.

Llevaba la Región en vena

Más que en la cabeza, llevaba la Región en vena. Su autoridad moral apenas era cuestionada, junto a su capacidad de influencia. De Clemente García se han dicho infinidad de cosas que conforman un legado reconocido en todos los ámbitos, admirado por los actores sociales, y respetado por los sindicatos y partidos políticos, muchos de cuyos representantes acudieron ayer al Tanatorio de Jesús para darle su último adiós y acompañar a su familia (el funeral se oficia hoy a las 12.15 horas).

Trabajó casi hasta el último día, preparando un nuevo libro sobre la universidad y la empresa

Vivió mil batallas y fue el hombre del pacto y del consenso en los momentos más difíciles. Lo hizo con acierto porque los sindicatos y partidos de izquierda se rindieron a sus dotes de diplomacia y su habilidad para el acuerdo. Humanista, abogado y escritor, ha sido un referente para la Región y un visionario que puso los primeros cimientos de la Murcia moderna que gobernó como alcalde en la etapa predemocrática.

Su modestia le llevaba a recabar datos y escuchar opiniones; de la misma forma que hicieron cuantos se acercaban a él, hasta hace pocos días, pidiendo consejo, mientras seguía pegado a su máquina de oxígeno. «Es ese hombre que te viene a la cabeza para abordar un asunto complicado; nunca encontré su despacho cerrado», dijo de él José Luis Romero, de CC OO, compartiendo la impresión de cuantos le conocieron, empresarios y políticos. «Fue un hombre de pactos; que escuchaba pacientemente a los demás. Siempre oí hablar bien de él, aún cuando hablaran mal», escribió en 'Gente de Murcia' José Antonio Pujante, coordinador de Izquierda Unida recientemente fallecido.

Nadie cuestionaba su autoridad moral, y muchos recurrían a él para solventar cualquier problema

Clemente García García (Olula del Río, Almería, 1936) llegó a la alcaldía de Murcia a los 35 años de una forma inesperada, designado desde Madrid, siendo entonces funcionario de la Diputación Provincial. Ejerció a caballo entre el régimen franquista que se desmoronaba y la nueva España democrática. Formó parte de las Cortes que aprobaron la Ley de Reforma Política. «Un alcalde de manos limpias, de honradez demostrada», así calificaron los medios de comunicación su mandato cuando dejó paso a José María Aroca en las primeras elecciones municipales. El mismo día en el que se constituyó la nueva Corporación, se reincorporó a su puesto de funcionario.

Antes abrió las puertas del Ayuntamiento y le dio un impulso vital a Murcia, ya que gracias a su empeño se creó la Ciudad Universitaria, con el Campus de Espinardo, venciendo muchos obstáculos; también aprobó el Plan de Ordenación Urbana, y se construyó la primera circunvalación, la Ronda Oeste. Al mismo tiempo, exigió que Murcia fuera tratada igual que Valencia y Alicante con la autopista del Mediterráneo.

Casi hasta el último aliento, su hoja de servicio fue impecable como miembro del Consejo Económico y Social de Murcia, presidente de la Fundación Antonio Campillo, vicepresidente de la Fundación Caja Mediterráneo, y secretario del Consejo de Administración de 'La Verdad'. Recibió la Medalla de Oro de la Región en 2012, y de la Universidad de Murcia. Doctor en Derecho, también perteneció a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Su huella en Croem

Fue protagonista y testigo de los cambios que experimentó la Región durante cuatro décadas. Tras su paso por la alcaldía, se hizo cargo de la secretaría general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia hasta el año 2011, cuando cedió el testigo a José Rosique. Acometió la tarea de modernizar la institución y el tejido empresarial de la Región, empezando por el mandato de José Luis Villar. Croem experimentó su mayor crecimiento en la etapa de Francisco Vicente Ortega, y se consolidó después con Tomás Zamora y Miguel del Toro.

«La jubilación no consiste en sentarte en la puerta de tu casa y ver pasar el resto de tu vida. Debe tener otras ilusiones, como ser útil para los demás», respondió Clemente García en 'La Verdad' a la periodista Rosa Martínez en una de sus últimas entrevistas.