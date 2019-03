Adif pide que se cambie la ley regional para poder adjudicar el soterramiento Obras del soterramiento en Murcia / Vicente Vicéns/ AGM El convenio del AVE se puede bloquear si no se resuelve el problema para que la Comunidad pague su parte MANUEL BUITRAGO Martes, 26 marzo 2019, 03:45

La situación es «grave y negra» en estos momentos, según fuentes próximas a Adif. Las obras pendientes del soterramiento para la llegada del AVE a Murcia están en un punto crítico porque Adif no puede adjudicar las fases que faltan debido al problema legal que existe para financiar los trabajos por parte de la Comunidad. La «gravedad» de la situación se puso de manifiesto en la reunión técnica de ayer en Madrid para tratar de desbloquear el problema. La empresa estatal se comprometió a conciliar las posturas y a hacer una consulta al Ministerio de Hacienda para que autorice el sistema de pago que propone el Gobierno regional, a través de un aval y no de un préstamo participativo plurianual, ya que la ley autonómica no permite esta segunda opción.

Diversas fuentes ven complicado que el Ministerio haga una excepción con la Región de Murcia, ya que en otras comunidades en las que hay convenios con Adif no se ha planteado esta situación legal. Ante este problema, es muy probable que la empresa estatal solicite al Gobierno de Fernando López Miras que cambie la ley autonómica, algo que podría hacer en el plazo de dos o tres semanas. De no ser así, y ante una posible negativa del Ministerio para hacer una excepción en Murcia, es muy probable que se bloquee la adjudicación. Eso supondría retrasar el calendario de ejecución de las obras y la llegada del AVE a Murcia en los plazos que se barajan hasta ahora.

El diputado regional socialista Martínez Baños dijo que su partido se pone a disposición del Gobierno regional para hacer los cambios legislativos en la Asamblea.

Si se encuentra una solución, habrá que esperar hasta mayo para contratar las obras

Los representantes de Adif, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Murcia trataron de acercar ayer posiciones para consensuar el texto del convenio previo a la adjudicación de las obras, que no podrá realizarse este jueves como estaba previsto. En el escenario más optimista (esto es, que el Ministerio acepte la excepcionalidad para Murcia o que López Miras cambie la ley autonómica), para cumplir todos los trámites y autorizaciones que faltan para adjudicar las obras habrá que esperar hasta finales de abril o mediados de mayo.

A la reunión asistieron la presidenta de Adif, Isabel Pardo; la secretaria general de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, y el concejal de Hacienda de Murcia, Eduardo Martínez Oliva. La Consejería sostiene que la ley autonómica no le permite aprobar créditos participativos plurianuales, como pide Adif. En su lugar, propone un aval de 134 millones que ya viene recogido en la ley de Presupuestos de la Comunidad.

La Sociedad Murcia Alta Velocidad se reunirá mañana, como estaba previsto, para estudiar la situación. El Ayuntamiento de Murcia puede aprobar en el Pleno del día 2 el texto del convenio y su aportación financiera, y después hay que esperar 15 días hábiles de exposición pública. Pero todo está ahora a expensas de la ley regional de Hacienda.