Obras de la plataforma de alta velocidad entre Murcia y Almería, el pasado mes de agosto. ADIF

Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería

El Ministerio adjudica nuevos contratos por 10 millones de euros para seguir con los trabajos

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:28

El Ministerio de Transportes destaca que ya tiene activados los trabajos y contratos relativos a la instalación de vías en todo el trazado de la ... futura línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, de 200 kilómetros de longitud. Para ello ha licitado y adjudicado, a través de Adif, nuevos contratos de suministros para los próximos trabajos de montaje de vías en los tramos Lorca-Vera y Vera-Almería.

