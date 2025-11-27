Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería

El Ministerio de Transportes destaca que ya tiene activados los trabajos y contratos relativos a la instalación de vías en todo el trazado de la ... futura línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, de 200 kilómetros de longitud. Para ello ha licitado y adjudicado, a través de Adif, nuevos contratos de suministros para los próximos trabajos de montaje de vías en los tramos Lorca-Vera y Vera-Almería.

El Ministerio sigue impulsando esta infraestructura con la previsión de que esté finalizada en un plazo de dos años, y confía en que la conexión entre Almería y la frontera francesa pueda estar en servicio para esa fecha, como declaró el ministro Óscar Puente la semana pasada en el foro del Corredor Mediterráneo celebrado en Valencia. No obstante, los promotores de este movimiento empresarial estiman que la línea Murcia-Almería no estará finalizada, como muy pronto, hasta 2028. En el caso del tramo Murcia-Cartagena, los empresarios destacan que aún no existe fecha para la finalización de las obras, toda vez que solo existe un tramo actualmente en ejecución.

En el nuevo contrato adjudicado para la línea Murcia-Almería se destinan 5,3 millones de euros para el suministro de desvíos de última tecnología, necesarios para montar la vía en el trazado de 68 kilómetros entre Vera y Almería. Los desvíos son aparatos de gran envergadura y complejidad técnica que permiten a los trenes pasar de una vía a otra.

Asimismo, se ha licitado por otros 4,3 millones de euros el primero de los contratos relacionados con el montaje de vía del tramo de 61,5 kilómetros Lorca-Vera, relativo al suministro de aparatos de dilatación de vía, que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas.

Plataforma finalizada o en construcción

De esta forma, el Ministerio subraya que ya tiene «activados contratos para abordar los trabajos de montaje de vía en todo el trazado de la línea». Detalla que en el el tramo Murcia-Lorca ya están en marcha los trabajos de montaje. Entre Lorca y Vera se inicia ahora la contratación de materiales mientras ultima la licitación de los trabajos.

En el tramo Vera-Almería, recientemente se contrataron las obras de instalación de vías y ya está contratado el suministro de traviesas, carril y desvíos.

El Ministerio explica que mientras se completa la construcción de la plataforma (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la licitación de la del tramo Lorca-Almería, de 140 kilómetros.

Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y señalización (ERTMS).