Acusan a una mujer de provocar graves lesiones a la bebé de la que cuidaba La Policía arrestó a la canguro y a dos familiares suyos, que quedaron libres pese a que la niña presentaba heridas propias del 'síndrome del zarandeo'

La madre llevó el pasado 23 de enero a su bebé, de apenas diez meses de edad, a una consulta con el pediatra para que le hiciera una revisión rutinaria por los problemas neurológicos que la niña padece desde su nacimiento. Durante la exploración médica, el especialista observó un moratón y una fractura en el tobillo, que parecía corresponderse con el hecho de que alguien la hubiese cogido de una pierna y la hubiese puesto boca abajo.

En la exploración, el médico también advirtió que la pequeña presentaba otros síntomas no menos preocupantes, como los que apuntaban a que se encontraba sobremedicada y ciertas lesiones que no coincidían con heridas que pudiesen producirse de manera fortuita, ni mucho menos que fueran fruto de la dolencia que padece. Esos eran golpes que la madre estaba acostumbrada a ver, aunque no parecían tener una explicación accidental, de manera que la alarma acabó saltando en la consulta.

Ingresada en La Arrixaca

La madre de la niña, una vez alertada por el doctor de que su bebé podía haber sufrido algún tipo de agresión o maltrato, se dirigió inmediatamente al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde los facultativos le realizaron un reconocimiento más exhaustivo.

El informe acabó desvelando lesiones muy graves en un codo, el radio de un brazo y una de las tibias, que determinaron la necesidad de que permaneciera ingresada en el centro hospitalario.

En concreto, además de los posibles golpes que podía haber sufrido, los médicos le diagnosticaron síntomas compatibles con un cuadro clínico denominado 'síndrome del zarandeo'. Este se produce cuando una persona mueve repetidamente y de manera brusca y violenta a un bebé, algo que puede llegar a provocar lesiones cerebrales irreversibles y hasta fracturas óseas. Tras varios días interna en el hospital, la bebé fue dada de alta, según confirmaron ayer fuentes conocedoras del caso.

Entre tanto, la investigación policial ya se había puesto en marcha y había sido asumida por los especialistas del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia.

En su entorno

Las primeras miradas se centraron en el entorno próximo de la menor. Un familiar de la pequeña que padece una enfermedad mental fue uno de los primeros sospechosos, pero quedó rápidamente descartado por los agentes después de unas gestiones iniciales.

Las pesquisas se centraron a partir de ese momento en la cuidadora de la bebé, una mujer colombiana que se hacía cargo de la niña en su casa, situada en el barrio de La Flota, a escasos minutos de la vivienda de la madre. La sospechosa, constataron los investigadores, residía junto a su pareja y a su padre. Los agentes tomaron declaración a estas tres personas y fruto de ese interrogatorio y de los indicios obtenidos a partir de las declaraciones de los facultativos y de la madre, así como de los datos contenidos en los partes facultativos, se llegó por parte de los policías judiciales a la determinación de arrestar a la canguro, a su compañero sentimental y a su padre. Todos ellos se encuentran ahora investigados formalmente por su presunta implicación en este episodio de maltrato, a consecuencia del cual la pequeña habría sufrido heridas muy graves. La niña se quedaba al cuidado de ellos cuando su madre tenía que ausentarse, a diario, por motivos laborales.

Pocos días después, la mujer y los dos hombres encausados, de nacionalidades española y colombiana y con edades comprendidas entre los 30 y 71 años de edad, quedaron en libertad con cargos por decisión del juez de guardia de Murcia, aunque este les impuso una orden de alejamiento hacia la víctima.

Mientras tanto, la pequeña, ya dada de alta, se restablece de sus lesiones junto a sus padres. El paso de los días determinará si las heridas se curan sin dejar secuelas que dificulten su desarrollo.