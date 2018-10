Acusan a un grupo de menores de atemorizar a sus vecinos con asaltos, amenazas y hurtos La Policía detiene en Murcia a dos jóvenes de 14 años e identifica a otros tres adolescentes que son inimputables LA VERDAD Jueves, 25 octubre 2018, 07:31

La Policía Nacional ha desarticulado una banda juvenil, asentada en Murcia, que supuestamente atemorizaba a sus vecinos con robos violentos, amenazas y estafas. Según explicaron fuentes del cuerpo, la investigación de estos hechos ha sido especialmente dificultosa porque las víctimas se mostraban muy reacias a declarar o a reconocer fotográficamente a los miembros del grupo.

La operación se salda, por el momento, con la detención de dos menores, de 14 años y nacionalidad española y marroquí. Están acusados de presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, hurto, estafa y amenaza. Además, la Policía identificó a otros tres menores que son inimputables, al tener menos de 14 años.

Según explicaron fuentes del cuerpo, los sospechosos actuaban principalmente en los barrios de la capital murciana en los que vivían y en las zonas aledañas. Su ámbito de actuación era, por tanto, el polígono de La Paz, el barrio de La Fama, Vistabella y otras áreas cercanas.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional tuvo conocimiento de una multitud de delitos que se estarían llevando a cabo por menores de edad residentes en estos puntos de la ciudad. Cometían supuestamente los delitos tanto en sus propios barrios de residencia como en otros limítrofes. Las víctimas eran principalmente vecinos de sus propios barrios, taxistas y transeúntes que acudían a estas zonas.

La Policía inició una investigación que, tras diversas gestiones y actas de reconocimiento fotográfico, así como pruebas lofoscópicas, culminó con la identificación de los presuntos autores. Fuentes del cuerpo destacaron que los vecinos de estos menores, en su mayoría, no han querido denunciar. En caso de hacerlo, en el momento de llevar a cabo el reconocimiento fotográfico, no acudieron a comisaría al no querer identificar a los menores de su zona.