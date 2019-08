Acusa a su expareja de vulnerar el alejamiento por despreocuparse del dispositivo Palacio de Justicia de Murcia, en una fotografía de archivo. / Nacho García / AGM La mujer dice que violó la orden al entrar en la zona de exclusión de manera, según ella, intencionada. El tiempo de permanencia fue limitado EFE Lunes, 5 agosto 2019, 10:54

Una mujer acusó a su expareja de violar la orden de alejamiento al entrar en la zona de exclusión por no preocuparse éste de llevar los dispositivos de control o por llevarlos sin tener en cuenta si la batería estaba cargada o no, lo que los convertía en algo inútil.

Sin embargo, su recurso, presentado contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena que acordó el sobreseimiento de las actuaciones, no prosperó al considerar la Audiencia Provincial que no se demostró la intención del denunciado de vulnerar la orden de alejamiento.

Para la exmujer del denunciado, el comportamiento de su expareja fue intencionado, por lo que las actuaciones incoadas a raíz de su denuncia debían seguir adelante y concluir en el correspondiente juicio oral. Su recurso contó con la adhesión del fiscal, que indicó en su informe que las actuaciones contaban con indicios suficientes sobre la presunta comisión de los hechos denunciados.

Dice la sala de la Audiencia que el tiempo de permanencia en la zona de exclusión fue muy limitado, apenas unos escasos minutos, «lo que permite deducir una secuencia de desplazamiento, desconociéndose el vehículo empleado, pero, en todo caso, no cabe apreciar ningún intento de aproximación al domicilio de la víctima». Se trató solo, según el auto de la Audiencia Provincial, del paso por una zona limítrofe con el mismo y en escaso tiempo. El auto, contra el que no cabe recurso alguno, concluye que «dichas contingencias pueden deberse a inadvertencias o despreocupación del denunciado al desplazarse por la zona, pero no a la voluntad de vulnerar la orden de protección dictada».