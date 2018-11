El PP acusa a Conesa y Pedro Sánchez de «humillar» a los murcianos Víctor Martínez. / Pablo Sánchez / AGM El portavoz 'popular', Víctor Martínez, ha afirmado que «los argumentos esgrimidos para justificar que solo llegará agua para abastecimiento son excusas de mal pagador» EP Cartagena Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:13

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, ha reprobado que el PSOE haya «engañado y humillado» a todos los murcianos, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y el jefe del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, «se han reído, especialmente, del sector agroalimentario y de los regantes».

Para Martínez, esta decisión «certifica el fin del Trasvase Tajo-Segura y la voluntad inequívoca del Gobierno de ponerle fin, con la connivencia y complicidad del PSOE de la Región de Murcia». A su juicio, «los argumentos esgrimidos para justificar que solo llegará agua para abastecimiento son excusas de mal pagador».

Para el dirigente 'popular', «no es momento de sonrisas y declaraciones, es el momento de la firmeza y de pasar a la acción». Martínez considera que «hay que defender con uñas y dientes el Pacto Regional del Agua» y ha advertido a Pedro Sánchez que «con la Región de Murcia no se juega y el trasvase no se cierra». «Si el delegado del Gobierno no es capaz de defender los intereses de la Región de Murcia solo tiene un camino», ha dicho, para remarcar que Conesa «es incapaz de hacerlo en Madrid».

Martínez ha recordado que «todo empezó en Albacete cuando Pedro Sánchez anunció su voluntad inequívoca de acabar con el trasvase lo que confirmó después la ministra de Transición 'Ideológica' y el secretario Estado de Medio Ambiente».

El portavoz 'popular' ha añadido que «el PP ha defendido el agua gobernara quien gobernara en Madrid, donde los nos manifestamos y conseguimos incluir en agenda el Pacto Nacional del Agua, lo que cambió el PSOE cuando llegó a la Moncloa».