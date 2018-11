Acuerdo a la vista entre PP y Ciudadanos para los Presupuestos regionales Miguel Sánchez y Fernando López Miras se saludan durante un acto institucional. / Vicente Vicéns / AGM El Gobierno autónomo ve asumibles las exigencias de la formación naranja, con lo que el pacto podría cerrarse en la primera quincena de noviembre. La negociación, que se prevé más fácil por la buena relación entre ambos partidos, arranca la próxima semana con la cumbre entre López Miras y Sánchez DAVID GÓMEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 12:26

murcia. La relación del Gobierno regional del PP con su socio parlamentario preferente, Ciudadanos, ha pasado por diferentes altibajos durante esta legislatura y actualmente se encuentra en una fase de «pax romana», en palabras del portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez. Este periodo de distensión, que se ve favorecido por el crudo enfrentamiento que viven Cs y PSOE en Madrid tras la moción de censura, hace prever que la negociación para la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019 será más sencilla que en años anteriores. El acuerdo entre las dos formaciones podría estar cerrado en esta primera quincena de noviembre.

La reunión que Miguel Sánchez mantendrá a principios de esta semana, previsiblemente el martes, con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dará el pistoletazo de salida a las conversaciones formales, aunque ya ha habido contactos en los dos últimos meses que han permitido aprobar el techo de gasto. Tras la cumbre de San Esteban, se constituirán unos grupos de trabajo entre el Ejecutivo, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular con el horizonte puesto en el 31 de diciembre, fecha en la que el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, quiere tener las cuentas públicas aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Región (BORM), una vez concluida toda la tramitación parlamentaria, con el fin de que las medidas que contemplarán se apliquen desde el 1 de enero de 2019.

LAS FECHAS 6 de noviembre Cumbre en San Esteban entre el presidente de la Comunidad y el portavoz de Ciudadanos. 30 de noviembre Fecha en la que los Presupuestos deben estar en la Asamblea si se quiere que entren en vigor a principios de año. 31 de diciembre Fecha límite para que se publiquen en el BORM los Presupuestos y entren en vigor el 1 de enero de 2019.

Cuentas del pasado

El portavoz de Ciudadanos avanza que le dirá al presidente que, si quiere el apoyo de sus cuatro diputados, lo primero que tiene que hacer es darle garantías de que se van a cumplir cuatro enmiendas que llevan tiempo coleando: la UCI en el Hospital de Caravaca, el nuevo centro de salud de Santiago y Zaraíche, la ZAL de Cartagena y el hospital de alta resolución de Águilas. «Se deben incluir en los Presupuestos, con partidas consignadas y un calendario de ejecución, para que no pase como en estos ejercicios anteriores», exige Miguel Sánchez, quien, no obstante, se muestra optimista ante la predisposición del Ejecutivo regional en estos cuatro puntos.

Otras exigencias de Cs serán más fáciles de cumplir para el Gobierno del PP. La formación naranja pedirá una dotación económica para completar la gratuidad de los libros de texto, así como más fondos para ampliar las plazas públicas en las guarderías, pues considera «insuficientes» las 9.000 que existen actualmente. «También reclamaremos que se cumpla un punto que ya iba en el acuerdo de investidura, que es la bajada del IRPF. Pero tenemos que sentarnos en la mesa para hacer números, para que sea una propuesta realista y no el anuncio electoralista que hizo Miras este verano», avisa el portavoz, quien también planteará medidas para ayudar a los autónomos «ante el sablazo que les van a dar PSOE y Podemos en las cuentas del Estado». El objetivo es que la 'mancha naranja' a los Presupuestos regionales supere con creces los 175 millones de 2018.

El horizonte electoral

La buena voluntad que muestra la formación presidida por Albert Rivera en esta negociación presupuestaria sorprende si se tiene en cuenta que dentro de siete meses hay elecciones y a Ciudadanos, a priori, le interesaría desmarcarse del PP. «Nosotros no pensamos en las urnas, sino en los murcianos. Digan lo que digan, es preferible tener unos nuevos Presupuestos que prorrogar los actuales. Además, en unos meses podemos estar gobernando la Región y qué mejor que disponer de unas cuentas públicas en las que hayamos participado nosotros», justifica Miguel Sánchez, quien admite que está «harto» de que se considere a su partido como muletilla del Partido Popular. «Nadie ha puesto contra las cuerdas al PP como lo hemos hecho nosotros en esta legislatura. Le hicimos tragar con una reforma de la Ley Electoral que no querían, les obligamos a que dimitiera un presidente, a que bajaran el Impuesto de Sucesiones y a que eliminaran los aforamientos. Me hace gracia que nos critiquen por pactar con el PP cuando PSOE y Podemos actúan como si fueran un solo partido. ¿Ellos sí pueden llegar a acuerdos y nosotros no?», se pregunta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, será uno de los que participen en la negociación presupuestaria. Martínez se muestra cauto, pero rezuma optimismo «porque las condiciones que plantea Ciudadanos no solo son perfectamente asumibles, sino que son necesarias, como la que se refiere a la bajada del tramo autonómico IRPF. ¡Cómo no la vamos a aceptar si reducir impuestos va en nuestro ADN!», exclama.

Víctor Martínez es el dirigente popular que mejor conoce a los diputados de Ciudadanos, pues ha tenido que negociar con ellos las principales iniciativas que el Ejecutivo ha llevado a la Asamblea durante estos cuatro años. «Al principio chocábamos más, pero conforme ha avanzado la legislatura han ido ganando en responsabilidad y nuestra colaboración ha dado buenos frutos como los Presupuestos de los últimos años y la Ley de Aceleración Empresarial. Han demostrado que, cuando se trata de favorecer el interés general, están a la altura», reconoce el responsable del PP.

Si el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Ciudadanos se cierra esta primera quincena de noviembre, los Presupuestos deben aprobarse en el Consejo de Gobierno y llevarse a la Asamblea Regional para su tramitación. En diciembre tendría lugar, contrarreloj, la comparecencia de los consejeros, el debate de enmiendas y la aprobación definitiva.