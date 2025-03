Una actriz de 'Harry Potter' participará en la tercera edición del encuentro 'Manga Experience' de Murcia

LA VERDAD Lunes, 24 de marzo 2025, 15:58 Comenta Compartir

La cultura manga y pop llegan a Murcia con la celebración de la III Edición del 'Manga Experience', un encuentro que tendrá lugar los días 5 y 6 de abril en el Cuartel de Artillería. El evento fue presentado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto al concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz, y los organizadores, Tony Fernández y Yolanda Castaño.

Esta edición contará por primera vez con la participación de artistas exclusivos como la actriz de la saga de 'Harry Potter', Georgina Leónidas (que interpretó a Katie Bell), así como con el doblador del reconocido personaje Ron Weasley, David Carrillo, y del elfo domestico Dobby, Eduardo Gutiérrez.

El encuentro ofrecerá desde clases de hechizos y pociones hasta conciertos de anime y videojuegos, pasando por una zona 'gamer' con torneos de Tekken 8 y lucha libre en vivo. Además, los amantes del 'cosplay' tendrán la oportunidad de participar en concursos y pasarelas donde se exhibirán las mejores creaciones.

'Manga Experience' también reunirá a grandes figuras del cine, la televisión y el doblaje. Entre los invitados destacará Pepa Aniorte, actriz con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, así como el actor de doblaje conocido por su trabajo en 'Attack on Titan', 'Naruto' y 'One Piece', José Luis Molina. Además, se contará con los actores de doblaje de 'Kimetsu no Yaiba' en España, Mireia López, Alex Moreno, Pablo Chico y Juan Catalá, quienes compartirán su experiencia en una de las series más aclamadas del género.

«Esta iniciativa nació hace un poco más de un año, pero ya ha cosechado grandes éxitos, y es por ello que venimos a presentar esta tercera edición en poco más de un año y medio, porque afortunadamente 'Manga Experience' se ha convertido en una cita ineludible e irremediable para todos aquellos amantes del mundo manga», recordó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Esta III Edición del 'Manga Experience' abrirá sus puertas a los amantes de la cultura pop y manga el próximo sábado 5 de abril desde las 11.00 hasta las 20.30 horas, y el domingo 6 de abril desde las 11.00 hasta las 19.30 horas. Las entradas están disponibles a través de la página web (https://entradium.com/), con un precio de 10,20 euros para la entrada de un solo día y 15,30 euros para la entrada de ambos días.

Temas

cultura

Murcia