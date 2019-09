Actividades para todos los gustos Un grupo de niños realiza un curso de repostería, en una imagen de archivo. F. Manzanera / AGM Con el inicio del nuevo curso, se multiplican las oportunidades para que los niños disfruten de su tiempo libre desarrollando nuevas habilidades de forma divertida S. T. Murcia Viernes, 27 septiembre 2019, 01:24

Con el mes de septiembre se inicia un nuevo curso escolar. El verano queda atrás y muchos son los que sienten que deben comenzar de cero. Hay quien lo ve como una vuelta a la rutina, pero lo cierto es que con el inicio del nuevo curso llega todo un mundo de oportunidades y solo hay que saber verlas.

Los más pequeños son los que más se benefician de todo este universo de actividades que se les ofrecen para llenar sus tardes de conocimiento y diversión. Hay incluso saturación en la oferta de actividades extraescolares, pero esto se convierte también en una ventaja, pues significa que niños y padres tienen mucho donde elegir. Además, la amplia oferta hace que también se desarrolle la especialización, haciendo que la elección de una actividad extraescolar pueda ser más sencilla.

Ahora bien, las familias deben planificarse para no caer en el error. Septiembre parece convertirse en una carrera contrarreloj, pero las prisas siempre son malas. Existe la tendencia a intentar seleccionar rápidamente una actividad extraescolar por aquello de no quedarse sin plaza, pero lo cierto es que la oferta es muy variada y es mejor asegurarse la elección y no inscribir precipitadamente a un niño en algo que luego no le satisfará y acabará desechándola por desencanto. En este sentido, siempre es preciso preguntar a quien será protagonista de esa actividad cuáles son sus preferencias y gustos. Así se evita estar dando tumbos durante todo el curso, saltando de actividad en actividad buscando una respuesta emocional óptima que muchas veces no llega por no haber sabido preguntar en su momento.

Los expertos señalan precisamente la necesidad de que sea el niño quien elija la actividad extraescolar y los padres solo actúen como informantes o asesores en caso de duda. Sí que es tarea de los padres combatir la apatía ante la posibilidad de participar en alguna actividad, por simple que parezca, pues todas tienen en común la virtud de desarrollar habilidades, compartir tiempo con sus semejantes, aprender y divertirse.

Actividades como la música, los idiomas o los deportes están en la agenda de las actividades extraescolares casi de forma universal, pero han sufrido una acertada revisión para intentar ser más atractivas. Hay música creativa y la forma de aprender idiomas se hace ahora de forma más divertida y participativa. Con los deportes pasa igual: al fútbol le han salido decenas de competidores, y ya se puede participar desde en una escuela ecuestre a un centro de yoga o aikido.

Igualmente, con el tiempo han surgido nuevas posibilidades para llenar el espectro de habilidades que un niño puede desarrollar y con las que puede empatizar, desde teatro o danza hasta pintura, fotografía, dibujo, cocina y repostería o escritura creativa.

Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y los niños son sus mejores aliados, de ahí que triunfen actividades como la robótica. Pero al mismo tiempo se está imponiendo una tendencia de volver a los juegos participativos del pasado como una forma de recuperar la sociabilidad de los niños.

Ahora bien, los expertos también señalan como contraproducente el hecho de saturar a los niños con más actividades de las que pueden asumir, pues a fin de cuentas se trata de que aprendan divirtiéndose. Cuando ese componente lúdico se convierte en obligación resta interés y deja de tener la función para la que fue programada. De ahí que sea tan importante que el niño pueda elegir.