Reunión de la Diputación Permanente, este miércoles. A.R.

La Asamblea Regional celebrará el miércoles 22 de octubre un Pleno de control al Gobierno

También se votarán los dictámenes sobre los proyectos de ley de los VTC y de simplificación administrativa

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:17

Las reuniones de la Diputación Permanente y la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional acordaron este miércoles celebrar el próximo miércoles 22 de octubre un Pleno de control al Consejo de Gobierno, en la que López Miras y sus consejeros responderán a las preguntas de los grupos parlamentarios.

También se reordenó toda la actividad parlamentaria pendiente. De este modo, el próximo viernes 17 de octubre, a las 9.00 horas, se reunirá la Ponencia de la Comisión para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley relativo a los VTC. El lunes 20 de octubre, a las 10.00 horas, se reunirá la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para elaborar el dictamen correspondiente al Proyecto de Ley sobre simplificación administrativa.

El día siguiente, a las 10.00 horas, se volverá a reunir para elaborar el dictamen correspondiente al Proyecto de Ley relativo a los VTC. Ambos serán sometidos a votación el Pleno del míercoles, a las 9.00 horas, cuyo orden del día incluirá, a continuación, las preguntas a los miembros del Gobierno. El plazo para presentarlas finaliza 48 horas antes del inicio del Pleno. Con ello, se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.

