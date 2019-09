Aconsejan no coger el coche y extremar las precauciones Un coche atraviesa una calle llena de agua en una foto de archivo. / Javier Carrión / AGM Si tiene que viajar, procure circular por carreteras principales y autopistas DANIEL VIDAL Jueves, 12 septiembre 2019, 02:49

«Es un día para no salir de casa». Este fue el resumen que ayer hizo el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, de las recomendaciones lanzadas por Protección Civil para evitar situaciones de riesgo a lo largo de la jornada de hoy. La primera es «extremar las precauciones» y permanecer atento a las informaciones oficiales transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros medios de las predicciones meteorológicas y del estado de las carreteras. La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar una situación que entrañe algún tipo de amenaza o peligro. La utilización simultánea y de forma masiva del teléfono, produce el bloqueo de las líneas. En estos casos, puede colaborar usando su teléfono únicamente en caso de extrema necesidad.

El consejo más repetido ayer fue el de no coger el coche hoy, salvo situaciones de necesidad imperiosa. También se aconseja disponer de una radio, una linterna a pilas y un botiquín, también una pequeña reserva de agua o bebidas o alimentos envasados que facilitarán los primeros momentos de una emergencia. Tener localizados los documentos más relevantes. Todos los miembros de la familia tienen que saber cortar el gas, la electricidad y el agua. Es necesario pensar una estrategia para el reencuentro familiar en caso de desastre. Propagar rumores e informaciones exageradas, incompletas o deformadas, no solo no ayuda, sino que puede confundir y alarmar a otros posibles afectados y perjudicar la eficaz solución de la emergencia.

Cauces secos

Para prevenir y mitigar los efectos de las lluvias, Delegación del Gobierno y Comunidad Autónoma también recomiendan no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada. Si tiene que viajar, procure circular por carreteras principales y autopistas. No es recomendable circular con su vehículo por zonas de vaguada que puedan verse afectadas por una riada , así como atravesar los tramos que estén inundados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar el vehículo.

Hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada. En el caso de vientos muy fuertes es también recomendable retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente, así como alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse.