Acompañar a morir y sostener en el duelo Personal de cuidados paliativos, 'doulas' de final de vida, referentes espirituales, payasos de hospital, agentes de asistencia en decesos y asociaciones de familiares participan en los procesos de buena muerte y asimilación no patológica de la pérdida

Gema Escobar Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Saber acompañar a quien va a morir, sostener en el duelo a quien ha sufrido una pérdida y abrazar la muerte, propia y ajena, como parte de la vida es un triple reto para una sociedad en la que el dolor incomoda y los tiempos impuestos no dejan espacio para encarar los procesos sin máscaras, con sufrimiento pero también serenidad. Si acompañar es estar con alguien y compartir camino, no hacerlo -sea por miedo, ignorancia o ambas- es desentenderse del otro y, en ese abandono, de uno mismo. Cuando la muerte se anticipa cierta y cercana, los cuidados paliativos, sean en el entorno hospitalario o en casa, son pieza fundamental de acompañamiento para proporcionar un cierre de vida lo más confortable posible, lo que a su vez aporta consuelo a quienes se quedan.

Y más allá de este sostén ofrecido desde el ámbito sanitario, otros profesionales, en las más de las ocasiones voluntarios, aparecen en escena y ponen el acento en el cómo ayudar a tener una buena muerte y en cómo actuar para encarar el duelo de una forma natural y no patológica. Así, los payasos de hospital -sin epígrafe en la Seguridad Social-, las 'doulas' de final de vida -importadas desde el mundo anglosajón, aún sin formación homologada en España-, los movimientos asociativos de quienes viven experiencias similares de duelo o los párrocos y líderes espirituales, requeridos por allegados creyentes, son figuras de apoyo que suelen compartir una máxima: esconder la muerte es un fracaso social.

El informe 'Defunciones según la Causa de Muerte' del Instituto Nacional de Estadística recoge que el año pasado murieron en la Región de Murcia 11.690 personas, el 95,8% de ellas por patologías y causas naturales y solo el 4,2% por factores externos como caídas, suicidios y accidentes de tráfico. Con estos datos sobre la mesa, cobra sentido, por su obviedad, que la vida proporciona la certeza de que prepararse para la muerte, y acompañarla, es un recurso accesible. Quizá deseable.

Para Joaquín Ferrando, capellán del hospital Reina Sofía de Murcia, con 33 años de sacerdocio en su haber, «vivimos de espaldas a la muerte y esto es propio de una sociedad anestesiada». Cree Ferrando que, medicalizada la muerte, «la sacamos de nuestro entorno, de nuestras casas, para ocultarla», cuando «el proceso de morir no es solo fisiológico, sino relacional y espiritual». Para Mirella Rosique, enfermera pediátrica, organizadora de las Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo y parte esencial del camino recorrido en la última década por el equipo de cuidados paliativos pediátricos del Servicio Murciano de Salud (SMS), «acompañar a una persona que se está muriendo nos permite construir recuerdos, ensanchar ese tiempo y hacerlo auténtico y de calidad, para que podamos contar lo que tenemos en el corazón, saldar cuentas, si es posible, y decirnos lo mucho que nos queremos».

«Acompañé a diario, durante cinco meses, a Ana, una mujer de 40 años enferma de cáncer que fue pedagoga en mi sacerdocio y marcó un antes y un después en mi labor. Me dijo una frase que entonces me descolocó: 'Ayúdame a morir'. Gracias a ella entendí en qué consiste el acompañamiento» Joaquin Ferrando Sacerdote

'Clown' de nacimiento, actriz de profesión, payasa de hospital durante casi dos décadas e hija de sanitario, Aten Soria 'Pipa' observa que «abrazar la muerte como parte de la vida es una asignatura pendiente» en el aquí y ahora de la sociedad española, y asegura que, en ese 'temario', los niños y niñas, como los 'clowns', son «maestros de vida».

Explica que le encantaría «que se pudiera hacer una formación en todos los claustros sobre el duelo», y desearía que, en Magisterio, los alumnos tuvieran una asignatura en la que se introdujeran la cuentoterapia y el humor como «herramientas para conectar con la alegría de estar vivo».

«En el ámbito educativo está todo por hacer. Hay que formar a los maestros y hablar de amor, vida y muerte en las aulas, afrontando nuestros propios duelos sin transmitir nuestros miedos de adultos» Aten Soria 'Pipa' y Mirella Rosique Payasa de hospital y enfermera pediátrica

Ampliar Aten Soria 'Pipa', payasa de hospital y Mirella Rosique, enfermera pediátrica Nacho García

Para Mirella Rosique, quien junto a Aten Soria imparte minicursos y talleres en aquellos colegios que se lo solicitan, «hay que hablar del amor, de la vida y de la muerte en el ámbito educativo, desde preescolar a la facultad». Puntualiza que los docentes quieren aprender a nivel teórico, con protocolos, pero que deben enfrentar primero la propia muerte, saber cómo la viven, cómo han afrontado sus duelos y qué proyectan en los niños.

Formada como 'death doula' en el Visiting Nurse Service (Servicio de Enfermería a Domicilio) de Nueva York, para Ana Vidal Egea, periodista, doctora en literatura comparada, autora de la guía 'Cómo acompañar a morir' (La Esfera de los Libros, 2022) y creadora de 'Hablemos de la muerte', podcast pionero en España, «no puedes acompañar a alguien a morir sin estar tú en paz con tu muerte».

«Para que la persona pueda hacer un cierre bonito de vida tenemos que poner nuestro ego aparte y servir a quien está muriendo, y servirle bien; eso pasa por saber leer lo que necesita y controlar nuestras emociones» Ana Vidal Egea Periodista y 'death doula'

Aboga Vidal, como Rosique y Soria, por «la educación temprana en la muerte, porque la asignatura más importante es normalizar y no ocultar que nos vamos a morir». Esta especialista oriunda de Dolores de Pacheco (Torre Pacheco) y residente en Estados Unidos dio a conocer en España la figura de la 'doula' de final de vida mediante un artículo publicado en 2017 en 'El País'. En 'Un abrazo antes de morir', escribió: «A través de esta difícil práctica del altruismo y de compartir momentos tan íntimos con desconocidos, uno aprende a vivir».

Ampliar La periodista, escritora y 'doula' del final de vida Ana Vidal. Cedida

Cada muerte y cada duelo es único y, al mismo tiempo, universal. Cuando la muerte es anticipada, quien afronta el final de su vida -si su estado de consciencia lo permite- transita, en palabras de Joaquín Ferrando, por tres fases ante la mirada y la escucha activa de quien le acompaña. Primero, la negación, ese «no quiero», «no es justo». Después, «se va dando cuenta de que hay algo que se está imponiendo y deja de luchar contra ese gigante que le vence».

Aceptación y cierre de vida

Finalmente, «en la medida en que el mismo enfermo pasa por la aceptación, el proceso de paz de quien se va genera mucha paz en quien se queda», relata el sacerdote.

Vaciarse de prejuicios y afrontar el acompañamiento como un acto de servicio es clave para Ana Vidal. «Tenemos que poner nuestro ego aparte y servir a la persona que está muriendo, y eso pasa por controlar nuestras emociones. Tenemos que ayudar a que haga un cierre bonito de vida, y eso quiere decir que no podemos traerle nuestros problemas. Si lo hacemos, en lugar de estar despidiéndose de la vida va a estar preocupado por quienes se quedan».

Sin imposiciones, tocando siempre a la puerta, «cuando un 'clown' está interviniendo con un niño y está la familia presente, hay una ruptura tónico-emocional [término de la metodología Aucouturier], un cambio en el tono físico del niño y un cambio en la emoción. Se está creando un mundo nuevo en el que almacenar unos momentos imborrables que van a ayudar a la familia a elaborar el duelo lo más sano posible», cuenta Aten Soria, quien asegura que, al dejar una sonrisa que tiene eco, grabada en el cuerpo y el corazón del niño y de la familia, «cuando cierras la puerta de una habitación donde ha habido ese canto a la vida, en el que el dolor y la felicidad se dan a la vez, sientes que no hay alfombra roja que pueda superar esa nariz roja».

Una oreja muy grande

Ante la persona que va a morir, Joaquín Ferrando insiste en la importancia de la empatía. «No puede llegar uno con sus clichés y volcarlos. La deformación profesional de un cura es que te vayas a atender al enfermo con la unción, con la comunión, pensando en que quiera confesar». Sin embargo, reconoce, «la importancia está en la escucha y en que te sienta como alguien con quien puede desnudar su alma con toda confianza, sabiendo que el respeto va a ser máximo; el que acompaña tiene que ser una oreja muy grande».

Ana Vidal Egea realiza en Estados Unidos tres tipos de acompañamiento: durante meses en los 'hospices', centros que ofrecen cuidados paliativos y de apoyo para personas con enfermedades terminales; a título personal, cuando una familia la contrata porque la persona va a morir en poco tiempo, y en hospital, donde el paciente pasa solo días o semanas en paliativos. «El acompañamiento consiste en escuchar; no puedes ir a la cama donde alguien está prostrado para darle un sermón de lo que tú consideras que tiene que sentir y pensar».

La muerte y la pérdida tienen sus tiempos. Con esta premisa, el Ministerio de Trabajo pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores para alargar el permiso por fallecimiento a diez días, un avance respecto a la normativa actual, que concede dos por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ampliable a cuatro por desplazamiento. «La muerte no se supera en diez días tampoco, pero es un primer paso para que empecemos a entender que cuando alguien muere tenemos que adaptarnos a una nueva vida», admite Ana Vidal. Para Rosique, esa pausa, aunque insuficiente, «es necesaria y obligatoria», aunque considera que «el cuerpo es sabio y nos para sí o sí, porque el dolor viene con cansancio, con pérdida de atención al mundo exterior». Y cree firmemente que «los paliativos ayudan para poder iniciar el duelo, después, de una manera más serena y con la sensación de haberlo hecho bien».

Ampliar Marisol Suanzes y Carlos Abadía, impulsores de la Asociación Amanecer. Nacho García

Marisol Suanzes, impulsora junto a su marido, Carlos Abadía, de la Asociación Amanecer de mutua ayuda para las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, vivió la muerte súbita de su hijo Javi, de 26 años, en 2007. Ofrecen desde la asociación dos espacios para compartir, uno para madres y padres y otro para cónyuges, familiares y amigos. Suanzes afirma que «el duelo no es un estado, sino un proceso, y no es una cuestión de tiempo, sino de tu actitud y de lo que haces con ese tiempo». Gracias a sus hijos y su marido, al efecto sanador del grupo, a leer mucho, practicar yoga -es profesora-, a escribir y estar en contacto con la naturaleza, ha aceptado «lo que parecía inaceptable. Ha sido muy duro pero también una oportunidad para comprender que el amor es más poderoso que la muerte y que la muerte forma parte de la vida, y que al dolor le podemos dar sentido transformador».

«Aprendimos a aceptar algo que parecía inaceptable, a comprender que el amor es más fuerte que la muerte y que podemos darle al dolor un sentido transformador» Marisol Suanzes y Carlos Abadía Impulsores de la Asociación Amanecer

Para esta madre, es la propia persona en duelo la que poco a poco va sabiendo lo que va necesitando. La gente «que no te quiere ver mal y te invita a salir, a distraerte, a tomarte una cerveza... lo hace por ignorancia y por miedo». En este sentido, Ana Vidal cree que «dicen todas estas frases hechas porque se sienten incómodos cuando ven a alguien sufrir: 'píntate los labios', 'sal a la calle', 'esto es ley de vida', 'tenía que ser así'». Ante esto, reclama la comunicadora que «debemos empezar a mirar al otro, acompañarlo, escucharlo y decir bien poco. Lo que ayuda es esa mano sobre el hombro y dejar que la otra persona hable, en lugar de dar consejos y ser invasivos. Si quieres estar, lo ideal es rodear, abrazar y proveer de lo que necesite». Quizá, concluye, «un gesto más significativo es hacerle la comida, la compra, cuidarle a los niños… Esos actos de servicio».

«Los agentes de asistencia somos fundamentales para ofrecer tranquilidad a las familias»

María Ángeles González ha atendido 300 fallecimientos; asegura que «somos una figura fundamental para tener una tranquilidad»

Ante todo, la agente de seguros destaca que los encargados de asistencia deben ser personas «con mucha empatía», que sepan escuchar y tengan predisposición para todo lo que pueda pasar, «sobre todo cuando el fallecido es un niño o una persona joven». «Tienes que ponerte en el lugar del otro y tener estómago; aunque la funeraria tiene potestad para hacerlo todo, en lo que hacemos hincapié los agentes de asistencia es en la parte humana, en acomodarles y en estar con ellos, en asegurarnos de que todo esté bien».

«Todas las asistencias te enseñan lo que debes hacer y lo que no, y esta experiencia me ha enseñado a ser mejor persona», a valorar la compañía del otro, los amigos, la vida en sí. «Esto es como los partos: lo malo lo olvidas», asegura María Ángeles, quien reconoce que, tras atender a cada familia y al llegar a casa, fuera la hora que fuese, siempre tenía que quedarse un rato levantada, reflexionando: «Llegas pensando en lo que has dejado en el tanatorio y en lo importante que es hacer tu trabajo de la forma más cariñosa posible».

Reporta un error