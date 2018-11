López Miras: «No acepto que un andaluz tenga derechos distintos a un murciano» Löpez Miras, al fondo, con los otros cuatro presidente autonómicos y Jordi Évole. / La Sexta En el programa, que modera Jordi Évole y que se emite hoy domingo en La Sexta a las 21.25 horas, también reflexiona sobre el Corredor Mediterráneo, del que afirma que «es imprescindible» LA VERDAD MURCIA. Domingo, 11 noviembre 2018, 08:13

«A mí me encanta la pluralidad que aporta que dentro de mi país esté Cataluña, Galicia o Cantabria, pero lo que no puedo aceptar, y creo que no aceptan los españoles, es que un andaluz tenga derechos distintos a un murciano o sea tratado de forma distinta». Esta es una de las consideraciones que el presidente murciano, Fernando López Miras, realiza en el programa Salvados, en el transcurso de un debate sobre el actual estado de las autonomías en el que también participan Ángel Garrido (PP), presidente de la Comunidad de Madrid; Francina Armengol (Illes Balears), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Miguel Ángel Revilla (Cantabria).

En el programa, que modera Jordi Évole y que se emite hoy domingo en La Sexta a las 21.25 horas, también reflexiona sobre el Corredor Mediterráneo, del que afirma que «es imprescindible», para advertir a continuación de que «lo que no se puede permitir es que Murcia no tenga ni un kilómetro de línea de ferrocarril electrificada».