El PP acelera su diálogo con Vox para que la investidura salga a la primera José Miguel Luengo y Luis Gestoso, en una reunión que mantuvieron el 11 de junio. / j. m. rodríguez / agm Los negociadores de los dos partidos sientan las bases de un acuerdo programático al alcanzar puntos de encuentro en veinticuatro medidas DAVID GÓMEZ Domingo, 30 junio 2019, 07:57

El Partido Popular empieza a ver la luz al final del túnel. Los populares han acelerado su diálogo con Vox y tienen muy avanzado un acuerdo programático para que los cuatro diputados de la formación de Santiago Abascal en la Asamblea permitan el martes la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.

Los negociadores de PP y Vox en la Región, José Miguel Luengo y Luis Gestoso, mantuvieron una reunión en la tarde del viernes en la que encontraron hasta 24 puntos coincidentes en sus respectivos programas, con discrepancias todavía en asuntos como la ley autonómica de Igualdad LGTBI, que los populares no tienen intención de modificar.

LOS 24 ACUERDOS Promoveremos la libertad de elección de centros educativos. Pondremos en marcha el cheque escolar de forma progresiva. Elaboraremos un plan para la difusión de los valores constitucionales y de la aportación de España a la civilización. Los padres y madres tienen derecho a estar informados y poder elegir el tipo de educación moral que reciban sus hijos. Se pondrán mecanismos para que ningún menor participe en actividades con planteamientos éticos, morales o sexuales sin consentimiento de los padres. Defensa de la libertad de cátedra para mitigar los efectos de la Ley de Memoria Histórica. Abogamos por la libertad de los ciudadanos para asistir a espectáculos taurinos. No habrá subvenciones para asociaciones dedicadas al proselitismo ideológico. Reduciremos la Administración para hacerla ágil y transparente. Velaremos para que cada subvención tenga utilidad pública. Reduciremos el gasto superfluo y rebajaremos impuestos. Apoyaremos a los emprendedores en sus primeros años. Aprobaremos deduccciones autonómicas en el IRPF. Mantendremos la supresión del Impuesto de Sucesiones y estudiaremos su extensión. Trabajaremos con los ayuntamientos para reducir el IBI. Se revisarán impuestos de carácter medioambiental. Reclamaremos un pacto nacional del agua y un nuevo PHN. Fomentaremos la vida, la maternidad y la famila. Aprobaremos una Ley de Protección de la Familia. Aprobaremos una Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada. Apoyaremos la investigación sociosanitaria, la ampliación de servicios y el cuidado de paliativos. Ampliaremos las ayudas a las familias con miembros con discapacidad, especialmente a familias con hijos con síndrome de Down. Elaboraremos un plan que mejore los centros de salud. Exigiremos el cumplimiento de la Ley de Extranjería y defenderemos la inmigración legal.

En el PP se muestran cautos, ya que aún tienen que perfilar algunos flecos con el partido de derecha radical para conseguir un acuerdo definitivo que, además, debe ser compatible con el pacto que tienen firmado con Ciudadanos. Pero confían en cerrarlo todo en 48 horas con el fin de posibilitar que Fernando López Miras sea elegido el martes en la primera votación con mayoría absoluta, para lo cual los cuatro diputados de Vox tendrían que emitir un voto afirmativo en la sesión de investidura que arranca mañana.

Vox difundió ayer un nuevo documento programático que incluye una serie de medidas consensuadas con el PP tras la negociación entre Luengo y Gestoso. Los populares y los ultraconservadores están de acuerdo en aspectos como la libre elección de centros educativos, la implantación del cheque escolar, el derecho de los padres a autorizar las actividades educativas a las que asisten sus hijos y la defensa de la libertad de cátedra para mitigar los efectos de la Ley de Memoria Histórica. También hay puntos de encuentro en política económica y tributaria, con propuestas como adelgazar la estructura de la Administración regional, suprimir trámites burocráticos, reducir el gasto innecesario, eliminar subvenciones, ayudar a emprendedores y bajar impuestos.

El objetivo popular es cerrar un pacto en 48 horas para que Miras sea presidente el martes

El partido de Abascal ha modificado algunos de los planteamientos que figuraban en el documento inicial, como la extensión de la bonificación de Sucesiones a los herederos colaterales (ahora solo pide estudiarlo). En colaboración con el Partido Popular, ha añadido nuevos puntos, como uno en el que se aboga por garantizar «la libertad de los ciudadanos para asistir a espectáculos taurinos». Además, ambas organizaciones se han comprometido a analizar mecanismos para que los ayuntamientos puedan reducir a las familias, principalmente a las numerosas, el coste del recibo del IBI.

Minas en el camino

Los escollos para que haya fumata blanca están ahora mismo en que Vox mantiene sus exigencias con respecto a la Ley LGTBI (aunque ya no piden su derogación completa, sino la eliminación de seis artículos concretos) y la no implantación del centro de menores extranjeros no acompañados en la pedanía murciana de Santa Cruz. También en el empeño de los de Abascal de que el pacto que se alcance con el PP lo suscriba Ciudadanos, algo que la formación naranja no está dispuesta a hacer. Otro asunto espinoso será el papel de Vox en el Ejecutivo. Por ahora no han pedido entrar. Por ahora.