Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla La carretera tuvo que ser totalmente cortada tras el siniestro

S. C. Martes, 28 de octubre 2025, 08:19 | Actualizado 08:28h.

Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar, atender y trasladar al hospital al conductor de un camión que resultó gravemente herido tras colisionar con otro camión en la madrugada de este martes en la autovía A-7 a su paso por Librilla.

El siniestro provocó el corte total de la carretera en sentido Alicante alrededor de las cuatro de la madrugada y obligó a la Guardia Civil a desviar la circulación por la vía de servicio. Después de las ocho se reabrió la carretera, aunque la circulación siguió con atascos entre los kilómetros 588 y 593.

El 112 recibió varias llamadas informando del accidente y señalando que en la referida vía, a la altura del kilómetro 586, en dirección hacia Alicante, habían colisionado dos camiones y que uno de ellos estaba herido y atrapado en el interior de la cabina. Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El conductor de uno de los camiones fue atendido por lesiones leves y no precisó traslado a centro sanitario. El otro conductor (un hombre de entre 40-50 años de edad) fue excarcelado por los bomberos, estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves.