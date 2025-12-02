La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

DGT

Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones

El siniestro ha tenido lugar a las 8.15 horas de este martes por un alcance cerca de los centros comerciales

LA VERDAD

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:34

Un accidente por alcance, del que por ahora no han trascendido datos, ha provocado el cierre del carril izquierdo en la autovía A-7 a su paso por Murcia y en sentido Cartagena.

Según información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el siniestro vial, ocurrido en torno a las 8.15 horas de este martes, ha generado al menos tres kilómetros de retenciones en el entorno del conocido como nudo de Espinardo y la zona de los centros comerciales.

