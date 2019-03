Absuelven a un hombre acusado de agredir a su vecino porque puede que se estuviera defendiendo Los desencuentros entre ambos matrimonios han sido frecuentes y no era la primera vez que acababan en los juzgados EFE Domingo, 24 marzo 2019, 12:11

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Lorca que en noviembre de 2017 absolvió a un hombre que fue acusado por otro de un delito de lesiones al asegurar que le había lesionado en e transcurso de una agresión.

La sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado declaró probado que desde hacía doce años existía una mala relación de vecindad entre el denunciante y el denunciado, enemistad que afectaba también a sus respectivas esposas.

Los desencuentros entre ambos matrimonios han sido frecuentes durante ese tiempo, y en varias ocasiones han llegado a los juzgados a través de juicios de faltas.

Así las cosas, en la noche del 16 de junio de 2014, el denunciante salía del ascensor del edificio para pasear a sus perros y se encontró con acusado, que regresaba del trabajo.

«Estando sus ánimos exaltados por un violento incidente ocurrido el día anterior, de forma que no ha quedado suficientemente acreditada, se inició entre ellos un altercado físico, abalanzándose cada uno sobre el contrario y acometiéndose», indicaba la sentencia apelada.

La misma añadía que tampoco quedó probado si alguno de ellos, en el transcurso de la reyerta, «pretendía menoscabar la integridad física de su contrario o, si simplemente, se limitó a repeler la acción del mismo».

Como consecuencia del incidente, el denunciante sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y cervicalgia postraumática, lesiones de las que tardó en curar sesenta días.

En su recurso, que fue apoyado por el fiscal, el lesionado reiteró su solicitud de condena, pero el mismo no ha prosperado al aplicar la Audiencia el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional según el cual no es posible revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta ilógica, arbitraria o irracional.