Absuelta la dueña de una gasolinera de Murcia a la que pedían cinco años de cárcel por estafa Se le acusaba de haber falsificado albaranes EFE Domingo, 18 agosto 2019, 10:47

La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a la administradora y apoderada de una estación de servicio ubicada en una pedanía murciana para la que tanto el fiscal como la empresa Galp Energía España reclamaron una condena de cinco años de cárcel y multa de 4.380 euros por los delitos de falsedad y estafa.

En el juicio fueron juzgados también, aunque, en su caso, solo por la responsabilidad civil, un notario, su compañía aseguradora y dos compañías de las que era responsable la acusada, que quedan exonerados de la misma.

En el pleito intervino igualmente como acusación particular Bankia, que pidió dos años de prisión y multa de 1.350 euros por un delito de falsedad en documento mercantil o, alternativamente, un año y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento privado.

Según las acusaciones, como la citada empresa petrolera le exigió la entrega de unos avales para responder del suministro de carburante, la acusada habría procedido a falsificar un total de siete de ellos, por importe total de 800.000 euros, y según los cuales respondía el Banco Mare Nostrum, luego Bankia.

El relato de hechos probados señala que en la vista oral no quedaron acreditadas las acusaciones, aunque, añade, no habría sido difícil comprobar si los avales habían sido falsificados.

Habría bastado, añade, con la realización de una prueba caligráfica para acreditar si las firmas que figuraban en los mismos habían sido falseadas.

El tribunal concluye que como señaló en varios momentos el notario, los originales no fueron aportados a la causa.

«Determinar si los documentos fueron o no firmados por los apoderados de las entidades financieras, Banco Mare Nostrum y Cajamar, e intervenidos o no por el notario, es algo que no se ha llevado a cabo, cuando hacerlo hubiese sido muy sencillo, y esa carencia no puede ser solventada ahora en contra de la acusada».

La sentencia concluye con su absolución, además de desestimar las reclamaciones por responsabilidad civil hechas contra el notario, su compañía aseguradora y las empresas de la acusada.