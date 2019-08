El SMS abre las técnicas de reproducción asistida a cincuenta parejas de lesbianas y mujeres solas

Muface sigue sin financiar los tratamientos

No todas las parejas de lesbianas tienen ya acceso a tratamientos de reproducción asistida financiados por el sistema público. La mutua estatal Muface no cubre a las funcionarias acogiéndose a un decreto del Ministerio de Sanidad de 2014 que limitó estas técnicas a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. A la espera de la derogación de esta norma, anunciada por la actual ministra, María Luisa Carcedo, la mutua sigue tumbando las solicitudes. Esto significa que las funcionarias tienen que asumir íntegramente los fármacos hormonales que suelen acompañar a estas técnicas. En otros casos, ni siquiera pueden acceder a la inseminación artificial. «Estoy en la compañía Adeslas a través de Muface, y el pasado mes de diciembre me denegaron la reproducción asistida porque no tengo un problema de infertilidad», cuenta una agente de policía, que está a la espera del cambio legal que le permita volver a intentarlo. 'La Verdad' se ha puesto en contacto con Muface, sin obtener respuesta.