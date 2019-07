Los abogados exigen que el turno de oficio, que crece un 6,4%, se pague «dignamente» Representantes del Colegio de Abogados y el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, ayer. CAVAL / ROS El Colegio de Murcia tramitó 19.935 solicitudes de asistencia jurídica gratuita en 2018, con 13.333 beneficiarios SÓCRATES SÁNCHEZ MURCIA Sábado, 13 julio 2019, 01:18

Un total de 19.935 solicitudes de asistencia letrada gratuita se tramitaron en 2018, lo que supone un 6,4% más que el año anterior, según dio a conocer ayer el Colegio de Abogados de Murcia con motivo de la celebración del Día de la Justicia y el Turno de Oficio. Además, 13.333 personas fueron atendidas en servicios como asistencia al detenido, violencia de género y extranjería, mientras que por el Servicio de Orientación Jurídica pasaron 12.600 personas en el año pasado. De enero a junio de este 2019, la cifra ha alcanzado las 8.896 solicitudes.

En cuanto a las ya históricas demandas de una subida de la retribución para los abogados por el servicio de turno de oficio, el decano del Colegio, Francisco Martínez-Escribano, señaló que «la profesión quiere tener una retribución digna, y no se está teniendo, hay un promedio en torno a los 150 euros, que es lo que cobra un letrado por la asistencia en el turno de oficio. Imagínense lo que supone un proceso como un divorcio, en el que el abogado vuelca todo su saber, su experiencia y todos sus conocimientos en la defensa, sin distinguir entre un turno de oficio y un procedimiento normal; incluso se vuelca más con el que más necesita su ayuda y su protección».

Martínez-Escribano, asimismo, valoró el problema que se venía dando con la regularidad en los pagos por parte del Ministerio de Justicia. «Ahora mismo parece que el retraso se está solventando. Digo parece porque el problema con el pago es cíclico. Cuando no es por un desencuentro en algún convenio específico es porque hay que actualizar los baremos por las prestaciones del servicio. Hay épocas que se cobra con cierta periodicidad, y otras en las que se acumulan bastantes retrasos. Ahora estamos casi al día; solamente se deben mayo y junio». También explicó que ha cambiado el sistema retributivo, pues antes era trimestralmente y ahora se abona de forma mensual. «De forma mensual, aunque con un retraso de dos meses, es soportable. Si se alarga más, pues se genera un problema importante».

A la espera de interlocutor

Sobre las medidas a adoptar si los retrasos se prolongan demasiado, el máximo representante del Colegio afirmó que «la medida de protesta más generalizada es la continua reivindicación. Cualquier medida de protesta supone un perjuicio para el ciudadano y el abogado no quiere que sufra ese perjuicio. El ciudadano no es responsable de lo que está pasando». En este sentido, abogó por «la puesta en conocimiento de la situación, el constante martilleo que hacemos desde las instituciones. No vamos a cesar en esa actitud, ni muchísimo menos».

Y advirtió de que hasta que se forme un nuevo gobierno, «no tendremos un interlocutor con el que hablar de todos estos temas. Tampoco sabemos si las propuestas de los partidos se llevarán a cabo cuando asuman el cargo».