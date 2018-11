«Los abogados, ante los retrasos, hacemos de contención para que los problemas familiares no vayan a más» Francisco Martínez- Escribano, en su despacho de la recientemente reformada sede del Colegio de Abogados de Murcia. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM «El Ministerio hizo un lavado de cara con los pagos del turno de oficio. El hartazgo de la profesión es ya muy elevado y no descartamos ninguna medida», asegura Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia ALICIA NEGRE Lunes, 5 noviembre 2018, 08:28

Francisco Martínez-Escribano habla con la seguridad del que ya atesora 38 años de profesión y cerca de una década representando a la abogacía. En su labor de decano del Colegio de Abogados de Murcia, lleva años elevando la voz contra los «penosos» pagos del turno de oficio y los insoportables retrasos de la Justicia. Tiene claro que las trabas que arrastra la Administración son innumerables y lamenta que la falta de disposición política para arreglar esta situación sea ya un problema «atávico».

«Creo que la creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo ha sido un error. No se les ha dotado de personal ni medios suficientes»

«La paralización de las instrucciones a veces no está justificada. Lo que no puedes es pedir un oficio, meterlo en un cajón y a los ocho meses decir dónde está»

«El juez de garantías tiene que ser una pieza fundamental. Lo que no podemos es convertir al fiscal en juez y parte»

«El papel cero sigue siendo una utopía. Como todos los avances, será muy bueno, pero hay que dotarlo económicamente»

«Cuando se quiere imputar al letrado un retraso siempre digo que mientras esté ejercitando un recurso que la ley le permite, no está obrando de forma temeraria»

-Lleva una década al frente del Colegio. Diez años en los que la crisis golpeó duramente a muchos despachos ¿Cuál es, ahora mismo, el estado de la profesión?

-Pues como el de la sociedad. Seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes. La crisis, para nosotros, no está superada, ni mucho menos. Estamos viendo que, en el día a día, los grandes números se estarán recuperando, pero a nivel social, en la calle, no se observa una recuperación, por lo menos que profesionalmente a nosotros nos afecte. De hecho, estos años ha habido un gran incremento de la solicitud del turno de oficio y justicia gratuita y ahora se está estancando bastante ese número de peticiones, lo cual quiere decir que estamos volviendo a unos números anteriores, pero que no se refleja en un movimiento social que jurídicamente sea relevante: creación de nuevas sociedades... Hay mucha litigiosidad, pero digamos que es menor. No es una litigiosidad que suponga grandes trabajos. Hemos notado, por ejemplo, un gran incremento en temas de Familia. Se ha notado también en temas de sucesiones y bancarios.

-Existen muchos despachos, algunos de ellos incluso transnacionales, que acaparan gran parte del pastel. ¿Cómo conviven con ello?

-En Murcia todavía el abogado tradicional sigue existiendo. Hay crisis, evidentemente. Hay muchos compañeros que han cerrado los despachos o han rebajado, a lo mejor, la expectativa del despacho, menos contratación... Pero en Murcia todavía las grandes multinacionales del Derecho no están implantadas. De los grandes despachos de Madrid, en Murcia solo hay implantados uno o dos. O no lo han considerado relevante o es que aquí todavía se sigue teniendo el concepto de abogado conocido. Este, quizás, sí ha ampliado sus disciplinas. Vas buscando al abogado conocido y, a lo mejor, él personalmente no te lo hace, pero tiene un amigo o un compañero que contempla las disciplinas que a ti te faltan. Siguen sin ser grandes despachos de abogados. El despacho personal del abogado creo que sigue subsistiendo y, aquí en Murcia, creo que es la gran mayoría. A lo mejor agrupados en equipos de dos, tres o cuatro, porque hoy en día ejercer uno solo es muy complicado, pero no hay grandes despachos.

-¿Y el futuro de la abogacía hacia dónde cree que se encamina?

-Pues creo que se separa en dos grandes vías. Uno es la especialización, sin duda. Cada vez más, nos guste o no, los abogados generalistas, de antiguas generaciones, estamos llamados a desaparecer. Y creo que también la informática y las nuevas tecnologías tienen mucho que decir. Espero que nunca llegue el momento en que una máquina sustituya al abogado.

-¿Se refiere a algún robot?

- Alguno hay ya por ahí, incluso con nombre, pero yo espero que eso nunca llegue. La función personal y social que realiza un abogado, que hace un poco de consultor, de amigo... veo complicado que lo haga un robot.

«Desde junio sin cobrar»

-Llevan años quejándose de que los pagos del turno de oficio llegan tarde y son ridículos.

-Y seguimos quejándonos. Ahora mismo estamos en un momento álgido de gran reivindicación por parte de la profesión. Las cifras son ridículas. Estamos hablando de 140 euros de media por expediente, de 200 euros por un divorcio, 60 euros por una guardia... Pero es que, además, a esos salarios de hambre, esa limosna, como yo le llamo a veces por duro que parezca, le estamos añadiendo un retraso importante. El Ministerio hizo un lavado de cara porque no actualizó las cuantías. Desde el año 2005 están sin actualizar. Ahora hay un proyecto, parece ser, que las quiere actualizar pero todavía no está firmado. Nos están dando muchas largas. Con independencia de eso, el Ministerio quiso hacer un lavado de cara. Dijo, en vez de pagaros trimestralmente, os vamos a pagar al mes, pero llevamos desde junio sin cobrar. Están arguyendo unos problemas de una liquidación mal efectuada en pagos anteriores, pero tienen detenidos los pagos de todo el territorio común.

-Mala solución entonces.

-Muy mala solución. Y además, estamos pasando un momento muy complicado. No descartamos ninguna medida. Hay colegios que ya han declarado paros selectivos. El Consejo General de la Abogacía aglutina las negociaciones con el Ministerio y ha dado un plazo. Tiene previsto para primeros de este mes, si no hay respuesta, ver qué medidas se adoptan porque el hartazgo de la profesión es muy elevado.

-¿En Murcia podrían plantearse también una jornada de paro?

-En Murcia no sé lo que será, pero las medidas que se adopten desde Madrid las vamos a seguir, por defender la propia dignidad de la profesión. El justiciable, sin embargo, está muy contento con el abogado de oficio. En ocasiones, cuando tienen un segundo o tercer procedimiento piden al mismo abogado. Es absolutamente significativo. Son gente muy formada y muy seria que se deja la vida. Un abogado no distingue cuando está defendiendo un turno de oficio y cuando está de pago.

-¿Echan en falta un mayor reconocimiento a esa labor?

-Sí, a nivel político sí. A nivel social yo creo que lo tenemos, pero a nivel político e institucional se echa en falta. Ninguno de los abogados hace esto por dinero, lo que no significa que no queramos cobrar.

-Tramas que tardan una década en llegar a estrados, asuntos de Familia que se señalan para 2020... Parece que los retrasos judiciales siguen siendo preocupantes.

-Eso es brutal. Por ejemplo, en Familia, tú no puedes tener un procedimiento presentado y que las medidas provisionales, las primeras medidas por las que se va a regir el matrimonio, tarden un año en dictarse. Los abogados ahí están haciendo una labor importantísima de mediación que no se les está reconociendo. Somos los que estamos haciendo ahora mismo de contención para que los problemas familiares no vayan a más. Medias con tu cliente y con el contrario. Llega un momento en el que los dos abogados hacen la labor del juez y ponen de acuerdo, aunque sea provisionalmente, al matrimonio para que puedan tener un régimen de visitas, se pueda cobrar una pensión... Imagínese lo que es un año entero sin recibir una pensión de alimentos o sin ver a los niños.

-Es algo insostenible.

-Eso está sucediendo constantemente. En laboral, exactamente lo mismo. Se dice que van a crear nuevos juzgados, pero las soluciones inmediatas no llegan. Tiene una difícil solución. ¿La complejidad de las instrucciones? Pues, a veces sí y a veces no. A veces no está justificada esa paralización. Hay instrucciones que es imposible que hagas en seis meses, pero hay otras que no en seis, en dos lo haces. De las que son imposibles, la mitad, si corres, las haces. Lo que no puedes es pedir un oficio, mandarlo, meterlo en un cajón y a los ocho meses decir dónde está el oficio. Eso es lo que no puedes hacer. Depende. En Civil, por ejemplo, ha habido un retraso brutal. Ahora hay un poquito menos, pero sigue habiéndolo.

-¿Qué opinión le merece la creación de juzgados especializados en cláusulas suelo?

-Creo honestamente que ha sido un error. No se les ha dotado del personal ni de los medios suficientes, con lo cual ha habido un colapso importantísimo. Aquí en Murcia quizás nuestros abogados lo han notado menos porque esto, en gran parte, lo absorben grandes despachos. Pero a nivel retraso se ha notado una barbaridad. Los compañeros que llevan, que también los hay, se han quejado mucho.

-¿La solución, en ese caso, sería abrir más órganos?

-La idea es buena. Han querido centralizar en un juzgado para que no haya diversidad de opiniones, que la doctrina sea siempre la misma y, además, para que no se colapsen los demás. Pero colapso uno y todo se queda ahí. Hay muchos detractores, pero a mí personalmente me gustan los tribunales de instancia. Creo que puede ser una buena solución. En un tribunal de instancia yo tengo 15 ó 16 jueces adscritos a un solo tribunal y puedo ir jugando.

-¿Cree que es cuestión de reorganizar algunos medios?

-Claro, pero hay otras personas que entienden que esa no es la solución. El problema es endémico y yo no sé qué solución tiene. Hay otra cosa que es absolutamente cierta. La ratio de jueces por habitante en Murcia es bajísima. Mucho más baja que la de las demás autonomías. Y también es verdad que en Murcia hay un índice de litigiosidad importante. Yo siempre lo veo desde el lado positivo y es que los ciudadanos confiamos mucho en los jueces.

-Es una forma de verlo.

-No hay cultura de arbitraje, no hay cultura de mediación. Los abogados hacemos lo que podemos, pero esa cultura no existe. La gente piensa que un arbitraje es maleable, es permeable. En cambio, confía en la honestidad del juez. El Colegio de Abogados tiene implantado un instituto de mediación y se está introduciendo con gran esfuerzo.

-El fiscal superior, en el acto de apertura del año judicial, advirtió de que las atenuantes por dilaciones indebidas son ya casi una norma general y que estas dan lugar a sentencias, en ocasiones, «irrisorias». ¿Lo comparte?

- Totalmente. Pero eso no es culpa nuestra. Será culpa de la Administración. Yo ahí defiendo siempre al abogado. Cuando se ha producido un retraso y se quiere imputar al abogado siempre digo lo mismo. Mientras yo esté ejercitando un recurso que la ley me permita, no estoy obrando de forma temeraria. O me cambia usted la ley o no me diga que yo estoy dilatando. En el ejercicio de defensa yo soy libre e independiente. Si yo entiendo que esa independencia la debo ejercer con un recurso me parece que cualquier imputación que se haga a un abogado está fuera de lugar, por no decir que es temeraria.

-Se dan por aludidos, pero el fiscal no se refirió en ningún momento a los abogados.

-Bueno, el fiscal, en este caso, no me acuerdo. Pero sí he leído en muchos casos que los retrasos se deben al mal uso de los recursos, de los letrados que dilatan... Me parece que no. Me parece que decir eso es cambiar la ley. No puedo estar de acuerdo con eso. El cumplimiento de la ley nunca puede ser un retraso.

-Coincidirá conmigo en que la situación, en todo caso, requiere un cambio para que cuando llegue el momento de hacer justicia, los ciudadanos vean que realmente se hace.

-Claro. Lo que tenemos que preguntarnos es si la Justicia se hace cuando se impone una sentencia o cuando se aplica una pena. Yo que estoy buscando justicia en cuanto a declarar que un hecho es injusto o una condena que refleje eso. Tenemos que estudiar eso también. Los legisladores tendrían que habilitar los medios para que eso fuese así.

-¿Y qué le parece la idea de que los fiscales puedan hacerse cargo de la instrucción?

-Los abogados ahí tenemos, creo, una opinión muy clara. Si hubiese un juez de garantía, que fuese independiente, no tuviese nada que ver con la instrucción y decidiese sobre lo que hay, no tendríamos ningún problema. Lo que no podemos es convertir al fiscal en juez y parte. No porque sea el fiscal, si no por un simple problema de garantía constitucional. En el antiguo ordenamiento penal, los jueces de instrucción instruían y juzgaban. Eso se separó, por lo que no podemos caer en algo que ya se había superado. Con un juez de garantías no hay ningún problema. El problema sería si no fuésemos capaces de alcanzar una legislación que brindase ese derecho del ciudadano. El juez de garantías tiene que ser una pieza fundamental y estar perfectamente regulado mucho antes de pasar la instrucción a un fiscal.

-Los juzgados se sumieron, a partir de 2016, en el proyecto papel cero, la ansiada digitalización, pero las críticas son constantes.

-Sigue dando muchos problemas. El papel cero sigue siendo una utopía. Yo no dudo que se llegará, pero es muy complicado. Hay problemas muy importantes que no sé cómo se van a solucionar. Como todos los avances será muy bueno, pero hay que dotarlo económicamente. Hoy por hoy, es una utopía.

-¿Considera que falta disposición política para que esta administración funcione?

-Yo creo que esto es atávico. Esa disposición política no existe desde los tiempos más remotos. Habría que hacer una inversión brutal en personal, en medios, en formación... Una de las grandes ilusiones que yo tengo, que sé que no la comparten mis compañeros, es que el juez, el fiscal y el abogado tuvieran la misma formación. La gente habla fenomenal de las oposiciones, pero no estoy tan de acuerdo. Los jueces y los fiscales deberían tener un cierto ejercicio profesional. Deberían estar un tiempo en despachos de abogados para ver lo que hay y nosotros tiempo en los juzgados. Tiene que haber una mayor interconexión. En Inglaterra, por ejemplo, los jueces surgen de la abogacía.

-En breve concluirá su cargo al frente del Colegio. ¿En qué andan trabajando?

-Estamos muy contentos porque hemos conseguido estos años que la participación de los abogados sea muy importante. Ahora mismo hace 16 o 17 secciones y hay casi 1.500 compañeros adscritos a esas secciones. Organizamos cursos y mesas redondas prácticamente todos los días. Creemos que la formación continua es fundamental.