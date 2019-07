El abogado 'cazado' a 200 km/h pide perdón: «Nadie estuvo en peligro» Una grúa carga el vehículo del abogado, mal aparcado. / lv El letrado asegura estar arrepentido pero argumenta que se dirigía a un juicio a Yecla para defender a un cliente ÁNGEL ALONSO YECLA Jueves, 18 julio 2019, 02:13

El abogado está arrepentido de lo ocurrido, pide disculpas, pero explica sus circunstancias. La defensa jurídica del letrado que el pasado martes fue localizado por un helicóptero de la Guardia Civil conduciendo a más de 200 kilómetros a la hora por la A-33, y perseguido por las calles de Yecla hasta que llegó a a los juzgados de la localidad, ha dado a conocer su postura sobre lo ocurrido mediante un comunicado.

Asegura que está «arrepentido pero no avergonzado» de los hechos que 'La Verdad' relató ayer. Lo primero que hace es confirmar que se equivocó y justifica su marcha superando ampliamente los límites de velocidad porque «fue para defender intereses de un cliente en un procedimiento judicial». El abogado se trasladó desde Murcia a Yecla de forma veloz para no llegar tarde a un juicio donde defendía a una de las partes en un juicio por un accidente de tráfico. El letrado pide perdón pero considera que «en ningún caso fue una conducción caprichosa ni imprudente. Tenía una causa, justificada o no, pero en ningún caso caprichosa», explica en el escrito remitido por la defensa del abogado.

Relata también que fue sometido a pruebas de alcohol y drogas dando negativo en todas ellas y considera que, pese a la velocidad a la que circulaba por una vía limitada a 120 y por la que el helicóptero de la Guardia Civil de Tráfico le 'cazó' a más de 200 kilómetros a la hora, «no puse en peligro la vida de nadie».

Según la defensa de este letrado, la Guardia Civil le atribuye el delito «leve» de conducción con exceso de velocidad pero «no por poner en riesgo la vida de terceras personas». Sobre la gravedad del asunto será el juez el que determinará cuando tenga todos los informes en su poder. La Benemérita no ha remitido todavía la documentación sobre lo que registró el helicóptero 'Pegassus' y lo que declaró el abogado en la casa-cuartel de la Guardia Civil de Yecla minutos después de terminar el juicio al que acudió como profesional del Derecho.

La defensa del abogado quiere aclarar que en el atestado su cliente es declarado como «investigado» y que aún «no ha pasado a disposición judicial», pero lo hará en breve para dar explicaciones sobre lo ocurrido ante los juzgados de Yecla.

Multa por mal aparcamiento

Por último, explica que una vez terminó el juicio y fue acompañado por dos agentes hasta el lugar donde dejó mal aparcado el turismo él mismo cogió su coche y que «no es cierto que se lo llevara la grúa». Eso sí, el letrado tendrá que abonar la salida de la grúa, que ya estaba remolcado el turismo cuando él llegó, y la correspondiente multa de la Policía Local por mal aparcamiento.

Por su parte, la Guardia Civil no ha querido aportar el dato de la velocidad exacta a la que circulaba el abogado cuando circulaba por la autovía A-33 hasta que el juez no tenga el informe en sus manos. El que sí ha hablado sobre el asunto es el Delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, quien ha confirmado que superó en 80 kilómetros por hora la velocidad permitida.