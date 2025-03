Santiago Abascal tensa su apoyo a los Presupuestos regionales

Cuando la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para este año 2025 parecía coger velocidad de crucero, Santiago Abascal vuelve a romper la baraja. ... El presidente nacional de Vox salió ayer con una nueva exigencia para el Gobierno regional del PP: que se deje de impartir en los centros educativos de la Región el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, una iniciativa estatal que se desarrolla en las comunidades autónomas desde hace quince años, sobre todo en los colegios con una elevada tasa de alumnado extranjero. Cuando Vox firmó el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular en 2023, el programa ya estaba en marcha en los colegios de la Región.

Precisamente este plan formativo motivó el pasado viernes un tenso debate en la Asamblea entre el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la diputada de Vox Virginia Martínez, quien indicó que este plan formativo era «un despropósito» y un paso más «en el proceso de islamización de España». El titular de Educación defendió que el programa, que es «voluntario y extracurricular», permite también desarrollar «actividades de labor pedagógica y social, con un trabajo para prevenir el absentismo y el abandono escolar, además de programas de inclusión social y adaptación en la sociedad española». El próximo curso, dijo Marín, se implementará en diez centros, con 348 alumnos.

Cuando Vox firmó el pacto de gobernabilidad en 2023, este programa ya estaba en vigor y se aplicaba en diez centros

«Seguiremos trabajando con determinación para que ningún alumno se quede atrás y los centros sean espacios de libertad, respeto y oportunidades para todos», avanzó el consejero de Educación, que no parecía tener entre sus planes suprimir este programa.

«Vox no va a avalar de ninguna manera el plan de islamización de España que parecen tener el PP y el PSOE. Esta y otras cuestiones impiden que lleguemos a acuerdos con el señor Feijóo, que luego tiene el cuajo de pedirnos el voto a los presupuestos de las comunidades autónomas. Si en alguna región quieren acuerdos con nosotros, ya saben por dónde no vamos a pasar: ni pacto verde, ni pacto migratorio ni plan de islamización», señaló Abascal en un vídeo difundido ayer en la red social X, donde pidió a los populares «una rectificación». El PP no quiso ayer pronunciarse sobre las declaraciones de Santiago Abascal.

El nuevo golpe en la mesa del líder nacional de Vox llega por sorpresa tras una semana en la que parecía que el acuerdo para los Presupuestos de la Comunidad para el presente ejercicio 2025 estaba muy cerca, tras el pacto alcanzado en la Comunidad Valenciana que da oxígeno al cuestionado Carlos Mazón.

El pasado martes, López Miras dio un paso que creía decisivo para el desbloqueo de las cuentas públicas tras aceptar las exigencias de Vox respecto al rechazo a la acogida de menores inmigrantes y al pacto verde europeo. «La Región no va a acoger a más menores extranjeros porque no puede, porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto ni hay fondos suficientes por parte del Estado», subrayó el jefe del Ejecutivo durante un acto en Málaga, donde también añadió que «las políticas medioambientales de la UE, sobre todo las que afectan al sector primario están asfixiando a nuestros agricultores». Ahora ya sabe que este gesto no es suficiente y que Santiago Abascal quiere más.

Antecedentes

No es la primera vez que el presidente nacional de Vox frustra un acuerdo presupuestario cuando estaba a punto de concretarse. A finales del pasado mes de noviembre, PP y Vox tenían muy avanzadas las negociaciones para aprobar las cuentas públicas, con el objetivo de sacarlas adelante antes de que finalizara 2024 y que pudieran entrar en vigor en el comienzo de 2025. Sin embargo, a principios de diciembre, Abascal ordenó suspender todas las conversaciones con los populares en las comunidades autónomas, tras haber aceptado Alberto Núñez Feijóo reunirse con el Gobierno central para tratar la reforma de la Ley de Extranjería. Un encuentro este último que finalizó sin ningún consenso. Asimismo, Abascal decidió la salida de Vox de todos los gobiernos de coalición con el PP por no negarse los populares a acoger a 347 menores extranjeros llegados a Canarias, de los que a la Región correspondían 16, en cumplimiento de un acuerdo suscrito en 2022.

El programa se aplica desde hace 15 años financiado por el Estado

Por Fuensanta Carreres

La formación de Abascal lleva unos días calentando la polémica a cuenta del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí como si se tratara de un nuevo plan, cuando en realidad se aplica desde hace más de 15 años en una decena de colegios murcianos. De hecho, las clases ya estaban en marcha cuando Vox firmó el pacto de gobernabilidad con el PP en septiembre 2023 en la Región.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es fruto de un acuerdo entre los gobiernos de España y el Reino de Marruecos en vigor desde 1985 que comenzó a aplicarse en 2010. Actualmente está en marcha en diez centros con mayoría de alumnado de origen marroquí, donde lo siguen casi 350 escolares. El objetivo del programa no es solo la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí a los alumnos procedentes de Marruecos y a los que lo deseen. También busca la «inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad».

Los centros donde se han acogido al plan, voluntario y en horario extra escolar, lo han hecho también motivados porque de esa manera pueden contar con un intérprete de árabe en los colegios que les permita mantener una relación más fluida con las familias y con los alumnos que desconocen el idioma.

El salario de los tres profesores que imparten las clases no lo abona la Comunidad con fondos propios, sino que lo asume el Gobierno de España. Los colegios de la Región han llevado a cabo programas similares con estudiantes de otras nacionalidades, como los de Rumanía, entre otros, para facilitar «la comunicación con el profesorado a fin de establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos».