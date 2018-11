Abascal pide la dimisión del delegado del Gobierno por permitir la concentración Asistentes al acto de Vox en Murcia, este miércoles. / D. G. Cerca de 1.400 personas asisten al acto de Vox en Murcia, según fuentes del centro hotelero DAVID GÓMEZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 21:15

El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este miércoles, antes de su comparecencia en el acto de su partido en el Hotel Nelva de Murcia, la dimisión del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, por permitir la manifestación a las puertas del evento «durante horas» para protestar por la celebración del evento en Murcia.

«Son matones», aseguró Abascal en rueda de prensa, y lamentó las consignas que corearon los manifestantes y criticó que la Policía Nacional «no haya recibido las órdenes de disolver esta manifestación ilegal que trata de atemorizar a las personas que vienen a la conferencia».

Abascal señaló que su formación está a favor de los trasvases y que quieren entrar en el Parlamento regional para devolver las competencias de sanidad y educación al Estado. Al acto han asistido cerca de 1.400 personas, según afirmaron fuentes del centro hotelero.

El presidente provincial, Pascual Salvador, aseguró durante su intervención que estarán en 30 municipios antes de final de mes y, el próximo año, en los 45 municipios. Salvador adelantó que en Murcia ciudad van a tener dos sedes, y que en la Región son más de 800 afiliados. «Me gustaría que esta misma noche llegáramos a mil», afirmó.

Una exconsejera de Valcárcel

Al acto, también acudió la que fuera diputada del PP por Murcia entre 2004 y 2015 y consejera en uno de los gobiernos de Valcárcel, Lourdes Méndez.

Méndez va a intervenir en el evento pese a no ser afiliada a Vox, aunque confirmó que ha dejado el PP. «El partido al que pertenecía no defendió lo suficiente a los 'no nacidos'», aseguró. «Vox es la única formación que defiende menos Estado y más ciudadanos, el único que defiende las libertades, y el único que se opone a la ideología de género que pretende enfrentar al hombre contra la mujer», señaló.

El exfuncionario de prisiones y fundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, aseguró durante su intervención que «la Guerra Civil fue para la izquierda un trauma del que no se han recuperado. Provocaron la guerra, la perdieron y quieren ganarla ochenta años después».

«Los terroristas están consiguiendo con coche oficial, moqueta, despacho y sueldo público lo que no consiguieron con asesinatos y secuestros», afirmó Ortega Lara, y auguró que «la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra es el primer paso para la anexión de esta comunidad en el País Vasco».

Un PHN con una red de trasvases a cuencas deficitarias

Dijo que Vox propone un PHN con una red de trasvases para las cuencas deficitarias como Murcia, a la vez que pidió «compensaciones para las cuencas cedentes afectadas por la despoblación. Se llama solidaridad», afirmó, y recordó que el Ebro tira al mar «168 hectómetros cúbicos por día en las épocas de más caudal».

Ortega Lara defendió la vocación europeísta de su partido, aunque de forma peculiar: «Nuestros antepasados fueron los que más contribuyeron a la Europa cristiana impidiendo el avance del Islam», señaló, al tiempo que aclaró que no tiene «nada contra esta religión, sino contra los salafistas».

Abascal: «Mira que si ahora saliéramos todos ahí fuera...»

Después de Ortega Lara llegó el turno de Santiago Abascal, que subió púlpito entre gritos de 'presidente'. «En Vox solo se puede decir 'viva España'», afirmó para comenzar su intervención.

Abascal cargó contra los manifestantes de la puerta: «Ha quedado clara la debilidad y la podredumbre de la AntiEspaña que nos insultaba fuera del hotel. Nos llamaban cobardes. Mira que si ahora saliéramos todos ahí fuera...», aseveró.

Los llamó «escuadras enviadas por Pablo Iglesias que han sido protegidos durante horas por el delegado del Gobierno en la Región», y afirmó que han grabado las amenazas que les han proferido, en las que dijo que «se han burlado del secuestro de Ortega Lara y vamos a estudiar poner denuncias».

«Somos antifascistas, antinazis y anticomunistas. La estigmatización solo consigue lo que vemos aquí, actos públicos en los que no cabe nadie», apuntó.