Abascal emplaza a solucionar desde Madrid el bloqueo político en la Región

La coordinadora de Cs en Lorca se une a la lista de bajas en el partido

«No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado». Así concluye el comunicado con el que la coordinadora local en Lorca y miembro del comité autonómico de Cs, Irene María Ruiz Alcázar, anuncia su dimisión de todos sus cargos orgánicos y su baja como militante de la formación naranja. «Los motivos de renuncia no son personales, ni profesionales; simplemente, no puedo continuar en un proyecto político con el que ya no me siento identificada a causa de los últimos acontecimientos a nivel local, regional y nacional, así como por la estrategia política llevada a cabo tanto a nivel interno como externo en los últimos tiempos», señala el escrito de la que fuera número dos de la candidatura municipal en Lorca, donde Cs gobierna el Ayuntamiento tras llegar a un acuerdo con los socialistas. A juicio de Ruiz Alcázar, Cs «está dejando de lado los pilares fundamentales de la regeneración democrática o el primar los intereses de los ciudadanos frente a los personales o partidistas». «Deseo que en algún momento Ciudadanos retome el rumbo que no debió perder nunca», insiste la excoordinadora, que se suma así a la lista de bajas en la formación naranja debido a la decisión de Rivera de priorizar los acuerdos con el PP.