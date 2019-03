Ábalos le pone la guinda a las listas de Conesa Joaquín López, Francisco Lucas, José Luis Ábalos y Diego Conesa, el miércoles en Cartagena. / J. M. rodríguez El 'número dos' del PSOE se reunió con el delegado y su equipo para darles «una visión de conjunto» sobre las candidaturas MANUEL BUITRAGO , JULIÁN MOLLEJO y GREGORIO MÁRMOL Viernes, 8 marzo 2019, 03:05

José Luis Ábalos no acudió el miércoles a Cartagena solo para explicarles a los empresarios los proyectos del Ministerio de Fomento, sino que también hizo valer sus credenciales como secretario de Organización del PSOE federal y estuvo reunido con el sanedrín del socialismo murciano para hablar de listas y de candidatos. Junto con el delegado Diego Conesa, en la reunión participaron José Vélez, alcalde de Calasparra y destacado 'sanchista', y Joaquín López, entre otros. Digamos que Ábalos desbloqueó -o coadyuvó en la tarea- el callejón sin salida al que se encaminaban Diego Conesa y su círculo más próximo para resolver «un puzle muy complejo». Y además 'in extremis', ya que las listas para todas las convocatorias electorales las aprobará mañana el Comité Regional del PSRM de una tacada.

Marisol Sánchez podría acompañar a Pedro Saura al Congreso; y Susana Hernández iría con Juan Luis Soto al Senado

José Luis Ábalos tiene la última palabra y en la reunión de Cartagena dio «la visión de conjunto» y expresó «su opinión» sobre las candidaturas, de acuerdo con la «estrategia general» del partido. Y punto. Los nombres que se aprueben mañana en Murcia serán ratificados el día 17 por Ferraz, por lo que tiene que ir la cosa muy engrasada.

Las quinielas Congreso Pedro Saura, Marisol Sánchez Jódar (Lorca) y Joaquín López. Senado Juan Luis Soto y Susana Hernández (portavoz municipal en Murcia). Asamblea Diego Conesa, Joaquín López (opción) y Alfonso Martínez Baños. Antonio Guillamón y Emilio Ivars han recibido el ofrecimiento. Incógnita de Rosa Peñalver.

Opciones de Joaquín López

Desenredada la madeja, Diego Conesa está recolocando durante estas horas las fichas en el tablero de juego. El nudo gordiano estaba en los papeles asignados a Pedro Saura y Joaquín López. El secretario de Estado de Infraestructuras tiene garantizado un puesto en las listas, la duda estaba en la carambola con Joaquín López. Quién va primero o tercero. Todo apuntaba ayer -sobre el escenario aún hay arenas movedizas- a que Saura puede encabezar la candidatura, acompañado por Marisol Sánchez Jódar, de Lorca, que ya fue de número tres en las anteriores elecciones. El siguiente podría ser Joaquín López, aunque el portavoz parlamentario tendría otras opciones: Senado, Asamblea Regional, Delegación del Gobierno -si sigue Pedro Sánchez- y consejero del Ejecutivo regional -si gobierna Diego Conesa-. Después de 24 años de dominio del PP, los socialistas murcianos tienen ahora mayores opciones de relevo.

Son tiempos complicados para los portavoces parlamentarios que han ejercido en esta legislatura. Joaquín López no le podría hacer sombra a Conesa en la Asamblea; y Victor Manuel Martínez tampoco se la haría a López Miras, dependiendo de los resultados de cada cual. Otro caso es el de Miguel Sánchez, que ha quedado relegado en Ciudadanos con un dedazo después de cuatro años en la brecha, y que ahora espera un puesto en el Senado como compensación.

Joaquín López sería el preferido de los afiliados murcianos, aunque Pedro Saura tomó fuerza el pasado verano como mano derecha del ministro. Fue precisamente Diego Conesa quien le pidió a Ábalos que lo nombrara secretario de Estado para tener a un murciano en la pomada de las inversiones. Sin esta encrucijada política, que le ha favorecido, y que también se ha currado, Saura habría tenido escasas opciones para repetir en un puesto seguro.

Desde Ferraz también se insinuó que podía caer un paracaidista, y el susto tuvo el suficiente efecto para despejar las dudas. El PSRM cree que tiene muchas posibilidades de conseguir el tercer escaño en el Congreso.

El abandono de María González Veracruz despejó la banda del Senado, al rechazar el segundo puesto junto a Juan Luis Soto. Su lugar lo podría ocupar Susana Hernández, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Es el nombre que más sonaba ayer en el partido.

Reunión con Rosa Peñalver

En la Asamblea Regional, las aguas siguen revueltas debido a los numerosos descartes que se pueden producir, a excepción de Alfonso Martínez Baños. Diego Conesa podría contar con Antonio Guillamón y Emilio Ivars, aunque no se sabe en qué puestos. A partir del trece o catorce, peligro. No hay nada seguro. La mayor renovación puede llegar con las caras femeninas , ya que Conesa aún no había hablado ayer con Yolanda Fernández, Ascensión Ludeña, Presentación López y Consuelo Cano. En la lista municipal de Lorca irá Isabel Casalduero.

Además de Joaquín López, la otra gran incógnita es la de la presidente de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, que ayer tarde se reunió con Diego Conesa para hablar de su futuro político. Son horas decisivas para cuadrar el puzle y llegar mañana al Comité Regional con las listas electorales cerradas. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo clausurará el comité sobre las 13 horas en la Facultad de Educación del Campus de Espinardo.

Francisco Jiménez tiene opciones en la Delegación Diego Conesa tiene previsto dejar la Delegación del Gobierno en la segunda quincena de este mes para volcarse en su candidatura a la presidencia de la Comunidad, lo cual abre un abanico de posibilidades sobre su sustituto/a, que tendría un mandato condicionado por los resultados del 28-A. El actual secretario general de la Delegación del Gobierno, Francisco Jiménez, puede tener bastantes opciones de sustituir a Conesa debido a su experiencia y a su amplio conocimiento de la Administración del Estado. Jiménez es una persona de confianza de Conesa y su segundo de a bordo, haciendo una labor callada. Otra opción es que se opte por una mujer para ocupar este puesto.