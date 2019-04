Más de 9.000 cuidadores de personas dependientes podrán volver a cotizar Fotolia. El Gobierno recupera la cobertura vinculada a las prestaciones económicas, que fue eliminada con los recortes de 2012 JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 3 abril 2019, 03:17

Entre 9.000 y 10.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes que viven en la Región podrán volver a cotizar en la Seguridad Social a partir de este mes, al haber entrado ya en vigor el decreto del Gobierno central que recupera esta cobertura a cargo del Estado, eliminada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. A día de hoy, 22.470 personas reciben en la Región una prestación económica por hacerse cargo de un familiar dependiente. De todos ellos, entre el 40% y el 45% se podrán beneficiar de la medida, según los cálculos de la secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Begoña García Retegui, a partir de los datos publicados por el Imserso.

En concreto, podrán volver a cotizar aquellos cuidadores que sean perceptores de la prestación económica prevista en la Ley de Dependencia y no se encuentren en situación de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a tiempo completo, estén recibiendo la prestación por desempleo o alguna pensión. Como ocurría hasta 2012, el Estado cubrirá íntegramente las cuotas de la cotización, de forma que los beneficiarios no asumirán coste alguno. Pero el proceso no es automático. Para empezar a cotizar, deben dirigirse primero a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social para firmar el convenio especial de los cuidadores no profesionales. Tienen, para ello, un plazo de 90 días a contar desde el pasado lunes, cuando entró en vigor el decreto. Previsiblemente, la comisión permanente del Congreso de los Diputados convalidará hoy el texto.

Las claves ¿Quién puede solicitarlo? Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia que estén cobrando la prestación económica prevista en la Ley de Dependencia y no se encuentren en situación de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a tiempo completo, o reciban prestación por desempleo u otras prestaciones. ¿Dónde solicitarlo? Los interesados deben acudir a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social para firmar el convenio especial de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, a cargo de la Administración General del Estado. Gratuidad El Estado asumirá íntegramente el coste de las cuotas a la Seguridad Social. La partida es de 315 millones de euros, de los cuales aproximadamente 17 se corresponden con la inversión prevista en la Región.

El 90% de los posibles beneficiarios son mujeres, subraya García Retegui. «Estamos hablando de personas que realizan un trabajo no reconocido, y por el que no cotizan para poder cobrar, en el futuro, una pensión», explica. En definitiva, un colectivo especialmente vulnerable que hasta ahora estaba desprotegido.

Nueve de cada diez potenciales beneficiarios son mujeres; muchas de ellas nunca han cotizado

La mayoría se dio de baja

La Ley de Dependencia permitió que, por primera vez, este trabajo pasase a contar con una remuneración, mediante la prestación económica al cuidador, y contase además como tiempo cotizado de cara a una futura pensión. Pero con los recortes, las ayudas sufrieron un recorte del 15%, a lo que se sumaron los elevados copagos y, finalmente, la eliminación de la cotización a cargo del Estado. A partir de ese momento, la inmensa mayoría de cuidadores se dieron de baja en la Seguridad Social para no tener que afrontar el pago de las cuotas. Así, de los 177.348 cuidadores cotizantes a través del convenio especial que había en todo el país en agosto de 2012 se ha pasado a apenas 7.496 a día de hoy.

180.000 en toda España

En toda España serán unas 180.000 los cuidadores que potencialmente pueden recuperar la cotización, según datos publicados por la Agencia EFE que obedecen al mismo cálculo que el realizado para la Región. Murcia es una de las comunidades con mayor peso de las prestaciones económicas dentro del sistema de la Dependencia, en detrimento de servicios como las plazas de residencia y centro de día. Así, el 51% de todas las ayudas de la Dependencia en la Región se corresponden con prestaciones al cuidador, mientras en el conjunto de España el porcentaje es de poco más del 30%.

La firma del convenio especial para la cotización por el cuidado de familiares dependientes permitirá a los beneficiarios «acceder a prestaciones de carácter contributivo (por ejemplo, de jubilación), que de otra manera no podrían haber devengado, al no acreditar el periodo de cotización suficiente para ello», subraya Begoña García Retegui, secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Los Presupuestos Generales del Estado incluían una partida de 315 millones de euros para costear esta medida. Después de que las cuentas fuesen tumbadas en el Congreso, el Gobierno optó por la vía del decreto.