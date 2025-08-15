La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan María Vázquez. Kiko Asunción / AGM

Más de 8.000 acciones en el plan regional de control industrial y minero

La campaña se amplía este año a la supervisión de supermercados e instalaciones frigoríficas que utilizan amoniaco

LA VERDAD

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:07

La Dirección General de Industria, Energía y Minas va a llevar a cabo más de 8.000 actuaciones de control, inspección y verificación en establecimientos industriales y mineros, así como de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico. Estas actuaciones se enmarcan en un plan de auditoría que este año se amplía, e incluye 30 inspecciones a supermercados, otras tantas a instalaciones frigoríficas con amoniaco como refrigerante, 40 en instalaciones de recarga eléctrica y una veintena de auditorías energéticas.

Según informó la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que dirige Juan María Vázquez, el plan de control e inspección contempla tanto las fases de inscripción y legalización como las de mantenimiento de las instalaciones, con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para el resto de la población.

Las actuaciones previstas para las instalaciones que usen sustancias peligrosas -como los simulacros de emergencias, entre otras- suman 1.432, a las que se sumarán las de análisis documental y comprobación de subvenciones autonómicas y europeas para alcanzar las 8.000 previstas por el 'Plan de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros, y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico'.

83 expedientes en 2023

En la actualidad se están tramitando las propuestas correspondientes al Plan de Inspecciones del año 2024. Como indicador, señalar que de los datos de las campañas del Plan de Inspecciones de 2023 se abrieron un total de 83 expedientes administrativos, de los que resultaron 53 propuestas de expediente sancionador. De estas propuestas, la mayor parte (40) corresponden a la campaña de industrias no inscritas.

Las cuantías de las sanciones previstas por la Ley de Industria oscilan entre las leves, con multas de hasta 60.000 euros; a las muy graves, con multas de hasta cien millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
  3. 3 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  4. 4 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  6. 6 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8 Estos son los supermercados y las tiendas de la Región de Murcia que abren el 15 de agosto
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 14 de agosto de 2025
  10. 10 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de 8.000 acciones en el plan regional de control industrial y minero

Más de 8.000 acciones en el plan regional de control industrial y minero