Más de 800 personas registran su testamento vital en la Región de Murcia Este documento incluye la decisión del paciente sobre la donación de órganos, el destino del cuerpo tras fallecer, los cuidados después de la muerte o la prestación de ayuda a morir

La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación, registró 849 peticiones sobre instrucciones previas en el último año. Un total de 7.672 personas figuran ya en el Registro de Instrucciones Previas y cuentan con este documento en la Región de Murcia, lo que supone un incremento del 12,44% desde julio de 2024.

En las instrucciones previas se incluyen las decisiones del paciente sobre la donación de órganos y tejidos, material genético crioconservado para reproducción asistida, el destino de su cuerpo después de fallecer, el nombramiento de un representante, así como sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir. Además, también refleja el deseo de la prestación de ayuda a morir o la adecuación del esfuerzo terapéutico.

El director general de Planificación, Farmacia e Investigación, Jesús Cañavate, resaltó que «hemos dado un paso muy importante en garantizar que los pacientes sean atendidos exactamente acorde a su voluntad cuando ya no conserven la autonomía y la capacidad de decidir».

El Registro de Instrucciones Previas de la Región de Murcia se creó en 2006 y gracias a él cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar de forma anticipada sus deseos sobre los cuidados que desea recibir cuando se produzcan unas circunstancias clínicas que le impidan comunicar su voluntad.

Descargar de responsabilidad a los familiares

«Es primordial dejar claras algunas cuestiones relacionadas con la atención sanitaria que se quiere recibir cuando llegamos al final de la vida», aseguró Cañavate, quien añadió que «igualmente es importante poder nombrar un representante que nos conozca bien y sepa cuáles son nuestros valores, para que pueda tomar las decisiones que ya no vamos a poder tomar».

Con el objetivo de mejorar este servicio, se creó un grupo de trabajo multiprofesional para potenciar el otorgamiento de estos documentos de instrucciones previas. El director general explicó que «necesitamos contar con los pacientes en la toma de decisiones, incorporar sus valores y su proyecto vital para planificar la atención que se va prestar, sobre todo en caso de enfermedad crónica y de cara al final de la vida, descargar de dicha responsabilidad a sus familiares, y también a los profesionales sanitarios».

A través del proyecto 'El documento de instrucciones previas en la Región de Murcia: Planificando tu futuro', el equipo se encargará de la planificación y diseño de campañas de divulgación y estrategias formativas y educacionales dirigidas tanto a los profesionales sanitarios como a los ciudadanos que ayuden a conocer el documento de instrucciones previas y generalizar su uso entre la población de la Comunidad.

Más del 60% de mujeres

Del total de documentos de instrucciones previas registrados actualmente, el 62% corresponde a mujeres y el 38% a hombres; además, el 90,9% son de nacionalidad española, y más del 99% se centran en los cuidados y tratamientos que quieren recibir. Además, existen varios modelos de documento. Este debe ser cumplimentado y formalizado en este registro específico, en el centro de referencia sanitaria del ciudadano ante tres testigos, o ante notario.

Una vez realizada la inscripción en el Registro de Instrucciones Previas se pasa a formar parte de una base de datos telemática nacional a disposición de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

