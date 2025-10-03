Más de 800 familias de la Comunidad se benefician del 'cheque guardería' Estas ayudas para la matriculación en centros que atienden a niños de entre 0 y 3 años llegan hasta los mil euros

LA VERDAD MURCIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La convocatoria de ayudas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para las familias que tienen hijos de entre 0 y 3 años matriculados en centros y puntos de Atención a la Infancia de la Región (CAI y PAI) ha permitido apoyar a 804 familias. En concreto, ha destinado una inversión de 751.588 euros a esta ayuda, más conocida como 'cheque guardería', que supone un apoyo económico para las familias y favorece la conciliación.

La consejera Conchita Ruiz ofreció esos datos durante una visita al Centro de Atención a la Infancia de La Vaguada, en Cartagena, acompañada de la concejala de Política Social, Igualdad y Familia del Ayuntamiento, Cristina Mora.

Ruiz destacó que «estas ayudas contribuyen a aliviar la carga económica de las familias con hijos menores de 3 años, fomentan la igualdad en el acceso a la formación temprana de los y las menores, y, además, promueven la conciliación de la vida familiar y laboral». Señaló que «estos centros, además del periodo lectivo, están abiertos durante el verano o Navidad, por lo que facilitan la organización de las familias, que pueden contar con estos espacios también en esas fechas».

El 'cheque guardería', con un importe máximo de 1.000 euros por menor al año, permite sufragar los gastos de matrícula, alimentación, costes de uniforme y material necesarios para que los menores puedan asistir a cualquiera de los 44 centros o puntos de atención a la infancia que hay en la Región y desarrollar las actividades formativas y lúdicas que organizan.

Ruiz citó como ejemplo el caso del Centro La Vaguada, en el que están matriculados 36 niños y que fomenta la atención individualizada de los menores, con un enfoque centrado en su bienestar físico y emocional.