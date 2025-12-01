Unos 76.000 mayores se enfrentan a la soledad no deseada en la Región de Murcia

Respeto, solidaridad y trabajo en equipo fueron las 'asignaturas' en las que profundizaron este lunes cerca de un centenar de alumnos de 6º de Primaria ... de los colegios murcianos Federico de Arce Martínez y Nicolás de las Peñas. Los menores cambiaron las aulas por el patio del Museo de Santa Clara, en pleno centro de la ciudad de Murcia, para participar en una jornada pionera impulsada por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) –dependiente de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad–, en colaboración con la Fundación Innspire y el Ayuntamiento de Murcia.

Bajo el título 'Hackear la soledad' y con el claro objetivo de combatir el aislamiento social de los mayores, los escolares propusieron ideas y diseñaron estrategias para atajar un problema que cada vez golpea más fuerte a la sociedad y que en la Región de Murcia afecta a unas 76.000 personas, según la estimación que hizo la consejera del ramo, Conchita Ruiz, en el contacto que mantuvo con los medios de comunicación. Una cifra que ofreció teniendo en cuenta a los «usuarios que participan en las actividades que desarrollamos en los centros sociales de mayores y a los que habría que añadir también a las personas de los centros de día».

Importancia de la escucha activa

En este sentido, la titular de Política Social destacó que «al final se trata de tejer una red de recursos y servicios que permitan que la persona mayor no se sienta sola, a través de las redes sociales no solamente comunitarias, sino también familiares, profesionales y de voluntarios que puedan incidir en ese acompañamiento y en esa escucha activa». A lo que añadió que «en muchas ocasiones se trata simplemente de escuchar y de conocer las diferentes inquietudes y necesidades que pueden tener las personas mayores».