El 61,7% de niños murcianos de entre 10 y 15 años tienen móvil, la segunda menor tasa de España En cualquier caso, destaca que la disponibilidad de dispositivos se ha reducido más de diez puntos en tres años

El 61,7% de los niños murcianos de entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil, segunda tasa más baja por comunidades autónomas junto con Galicia, según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la tasa de niños que dispone de móvil en la Región se ha reducido en los últimos años, pasando del 72,5% registrado en 2022 al 70,4% de 2023, el 67,6% de 2024 y el 61,7% del año en curso.

La encuesta refleja además que el 97% de los niños de 10 a 15 años que residen en la Región de Murcia han utilizado un ordenador en los últimos tres meses y que el 95,5% han accedido a Internet en ese mismo intervalo de tiempo. Además, el INE apunta que el 56,8% de los niños murcianos de entre 10 y 15 años que viven en hogares con ingresos netos inferiores a 900 euros al mes tienen móvil, mientras que en los que tienen entre 2.500 y 3.000 euros el porcentaje aumenta hasta el 70,4%.

Por su parte, el 57,8% de los menores de entre 10 y 15 años que viven en hogares donde los ingresos mensuales netos son superiores a los 3.000 euros posee móvil.

Por otro lado, la encuesta revela que el 81,6% de las viviendas de la Comunidad donde residen personas de 16 a 74 años utilizan Internet varias veces al día, aunque solo el 64,2% lo usan para concertar citas o hacer reservas, y el 30,4% para presentar la declaración de impuestos.

En España, el 67,9% de los menores de 10 a 15 años usan teléfono móvil, lo que supone ene este caso global 1,7 puntos menos que en 2024, según esta encuesta del INE.

Porque la realidad es que los adolescentes crecen hiperconectados y aunque la mayoría acceden a internet con normas establecidas por sus padres, siguen expuestos a riesgos como las amenazas digitales, la ansiedad si no reciben mensajes o notificaciones o la influencia de los llamados 'influencers' sobre sus compras.

De hecho, el 94% de los menores de entre 12 y 17 años acceden a internet desde el teléfono móvil, aunque también utilizan un ordenador (64%), una tableta (41%) y una videoconsola (29%), y pasan de media casi tres horas (174 minutos) al día conectados. Estos datos se recogen en el estudio 'Construyendo un futuro digital para los menores, por los menores', de la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), una encuesta a 3.351 jóvenes españoles.