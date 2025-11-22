La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Casi 6.000 alumnos internacionales de 135 países

Entre los invitados destacó la presencia del piloto de MotoGP y deportista UCAM, Pedro Acosta

UCAM

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:15

El Estadio BeSoccer La Condomina se llenó este jueves de color, idiomas y banderas de los cinco continentes con motivo del inicio del curso académico para los nuevos estudiantes internacionales de la UCAM. Procedentes de más de noventa países, los cerca de mil alumnos presentes de nuevo ingreso vivieron un encuentro de integración y convivencia que refleja el dinamismo y la vocación global de la Universidad Católica de Murcia. La presidenta de la UCAM, María Dolores García, les dio la bienvenida destacando la emoción de recibir a jóvenes cuyas familias confían en la institución para la formación superior de sus hijos. Entre los invitados destacó también la presencia del piloto de MotoGP y deportista UCAM, Pedro Acosta.

Nuevas sedes

La institución amplía este curso su posición como universidad global, con una comunidad internacional integrada por 5.990 alumnos de 135 nacionalidades. Además, cuenta con quince oficinas internacionales en cuatro continentes -recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas-, dos escuelas de español, en Dubái y Alejandría, y proyectos estratégicos como la Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia. Asimismo, mantiene un compromiso firme con la movilidad académica, con más de 1.100 intercambios internacionales gestionados en el último curso, y alianzas educativas con instituciones y empresas de todo el mundo. Todo ello refuerza su modelo de formación global y multicultural, basado en la cooperación académica, la excelencia y la proyección exterior.

