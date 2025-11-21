Más de 42.000 personas en la Región de Murcia se forman en competencias digitales a través de cursos del Ministerio Estas actuaciones están enmarcadas en el Plan Nacional de Competencias Digitales en el que el Gobierno está invirtiendo más de 3.750 millones de euros

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial visita uno de los cursos destinados a formar en competencias digitales básicas.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, visitó en Murcia uno de los cursos del Plan Nacional de Competencias Digitales destinados a formar en competencias digitales básicas que se está llevando a cabo la Fundación Orange en la Biblioteca de San Basilio.

González Veracruz destacó que «el Gobierno de España está llevando a cabo la mayor inversión en competencias digitales de su historia a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, una iniciativa dotada con más de 3.750 millones de euros y que ya ha formado a más de 2 millones de personas, que han profundizado en los conocimientos necesarios para adaptarse a los retos tecnológicos, sociales y laborales del siglo XXI, y en este momento hay cientos de miles de personas formándose».

El Plan en la Región de Murcia ha impactado ya con la formación de 42.782 personas ya han sido capacitadas gracias a los diferentes programas impulsados por esta iniciativa. En el caso del curso visitado, financiado a través de Red.es, se realizan sesiones con grupos de entre 10 y 16 personas sin competencias digitales básicas, desarrollando tareas como descubrir las redes sociales, cómo hacer gestiones administrativas telemáticas, compras con el móvil, o también ofreciendo mecanismos para identificar bulos, noticias faltas e intentos de estafa y suplantación de identidad.

Además, se están llevando a cabo otros cursos a través de diferentes instituciones en estos momentos: en Torre Pacheco, con la plataforma Cibervoluntarios; en Cartagena, con la Fundación Once con un grupo personas con discapacidad; o en Cieza, a través de La Caixa; así como los desarrollados en Murcia por G12 y el Secretariado Gitano.

En este sentido, el informe europeo de la Década Digital 2030 sitúa a España muy por encima de la media europea (55,56%) en competencias digitales básicas, con las que ya cuenta el 66,18% de la población española. El avance es aún mayor entre los jóvenes (más del 83%), lo cual se ha logrado reduciendo las brechas territoriales y de género.

«El objetivo es claro: que nadie quede atrás en esta revolución tecnológica. Para ello, estamos poniendo en marcha cursos y programas que abarcan desde competencias digitales básicas hasta contenidos especializados dirigidos a distintos sectores profesionales», destacó la secretaria de Estado y presidenta de Red.es.

Las actuaciones del Plan Nacional de Competencias Digitales también alcanzan a los profesionales colegiados, clave para mejorar la calidad de la atención que reciben la ciudadanía. Durante este último cuatrimestre del año se está desarrollando el programa de Red.es junto a Unión Profesional dirigido a los Colegios Profesionales. Este programa cuenta con una inversión estatal de más de 200 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a más de 80.000 profesionales en competencias digitales y uso de inteligencia artificial. En la Región de Murcia ya se han inscrito más de 1.600 profesionales a través de los diferentes Colegios Profesionales adscritos, pertenecientes a sectores esenciales como sanidad, derecho o economía, con una participación del 50% de mujeres.