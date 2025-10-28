Más de 30.000 visitantes utilizaron el servicio de autobuses para acceder al Parque Regional de Calblanque durante 2025 La Junta Rectora del Parque repasa los avances en conservación, restauración forestal, patrimonio cultural y gestión responsable de residuos

LA VERDAD Martes, 28 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila celebró recientemente la sesión ordinaria de su Junta Rectora en el Centro de Visitantes 'Las Cobaticas', donde se analizaron las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del año.

Entre los datos más destacados figura la cifra de más de 30.000 visitantes que optaron por acceder al Parque mediante el servicio de autobuses lanzadera durante 2025, consolidando así un modelo de movilidad sostenible implantado por el Gobierno regional en 2016 con el objetivo de preservar los valores naturales del espacio.

Este sistema, pionero en la gestión de accesos a playas dentro de espacios naturales protegidos, ha permitido reducir notablemente la presión de vehículos privados sobre el entorno y mejorar la seguridad vial. El balance positivo del servicio demuestra la creciente concienciación ambiental de los usuarios, que eligen un desplazamiento respetuoso con la flora, la fauna y el paisaje litoral de Calblanque.

Durante la reunión, presidida por la Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, se expusieron los resultados de los programas de gestión y conservación ejecutados a lo largo de 2024. Estos abarcan desde actuaciones de restauración forestal y recuperación del patrimonio cultural hasta la mejora de infraestructuras, equipamientos y la promoción de la participación social en la protección del espacio natural.

En materia de conservación del patrimonio natural, el informe anual destacó la culminación del proyecto de restauración forestal frente a la emergencia climática, con una inversión de 236.671 euros. Esta actuación ha supuesto la plantación de más de 2.500 ejemplares de ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), junto con acebuches y lentiscos, contribuyendo a reforzar la resiliencia de los ecosistemas del Parque frente a los efectos del calentamiento global.

Asimismo, se informó de la puesta en valor del patrimonio minero e industrial, concretamente de la Casa de Máquinas y el Castillete de madera de la Mina Santo Tomás, cuya señalización interior y exterior ha permitido mejorar la comprensión del legado histórico y cultural vinculado a la minería en el entorno de Calblanque.

'Tu basura va contigo'

Uno de los aspectos más destacados del ejercicio ha sido la gestión de residuos y limpieza de playas. La retirada de contenedores del interior del Parque ha evitado el tránsito de camiones de basura y reducido la huella ecológica del servicio. Paralelamente, la campaña 'Tu basura se va contigo', impulsada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha consolidado un cambio de comportamiento entre los visitantes, logrando una notable disminución de residuos abandonados. Esta iniciativa ha sido muy bien acogida y se ha convertido en un referente de responsabilidad compartida entre la administración y los usuarios.

La Junta Rectora, órgano consultivo y de participación social, valoró también la importancia de mantener la colaboración entre administraciones, entidades científicas, asociaciones conservacionistas y ciudadanía para seguir avanzando en la gestión integral del Parque. La coordinación de esfuerzos ha permitido mejorar tanto la protección de los recursos naturales como la calidad de la experiencia turística y recreativa.

La sesión finalizó con un intercambio de propuestas orientadas a reforzar la educación ambiental, el seguimiento científico de los ecosistemas y la adaptación de los equipamientos a las nuevas necesidades del visitante. Con todo ello, el Parque Regional de Calblanque se consolida como un modelo de sostenibilidad y participación ciudadana, donde la conservación y el disfrute responsable conviven de forma equilibrada.

Temas

Calblanque