Más de 3.000 padres de alumnos participan en el programa 'Escuelas para familias' El proyecto, puesto en marcha por la Consejería el pasado curso, busca «reforzar el aprendizaje en ámbitos como la convivencia escolar y las técnicas de estudio» LA VERDAD Lunes, 8 julio 2019, 08:13

'Saber estudiar', 'Dificultades de aprendizaje', 'Uso responsable de internet' o 'Lectura en familia' son algunos de los bloques formativos que más de 3.000 padres y madres de la Región de Murcia han desarrollado gracias al proyecto 'Escuelas para familias' puesto en marcha durante el pasado curso escolar por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. «Los bloques forman parte de la propuesta de actividades telemáticas y estrategias educativas que la Consejería ha puesto a disposición de las familias de la Región», afirmó la directora general de Recursos Humanos y Planificación Educativa, Juana Mulero.

A su conclusión, los padres y madres inscritos han obtenido un certificado acreditativo de su participación en la formación realizada. La oferta de actividades propuestas se verá ampliada en próximas fechas con títulos como 'Menores sin alcohol', 'Crece leyendo conmigo' o 'Parentalidad positiva'.

La directora general destacó la importancia de este proyecto por «considerar esencial el papel de la familia en la educación de los alumnos y la necesidad de incrementar de forma activa su implicación en los órganos de participación de los centros educativos, reforzando el aprendizaje de diferentes ámbitos como la convivencia escolar, técnicas de estudio o el uso seguro de las nuevas tecnologías».

Material didáctico

Los materiales didácticos que aparecen en las diferentes propuestas son el resultado de la adaptación de distintas publicaciones realizadas por organismos y entidades de referencia nacional en cada uno de los ámbitos tratados: Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC); Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Instituto Nacional de Ciberseguridad; Save the Children, Oficina de Seguridad del Internauta, is4k (Internet Segura for kids) y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Para acceder a la formación, los interesados deben registrarse en la plataforma 'Form@carm' (www.formacarm.es/escuelafamilias). A través de este registro se accederá a las diferentes actividades formativas de cada bloque y a la oferta de materiales y recursos existentes.