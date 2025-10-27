Casi 300 infraestructuras críticas de la Región de Murcia están en zonas inundables: más de un tercio son centros educativos

Colegios, residencias de ancianos, cuarteles de la Guardia Civil y Policía, hospitales, aeropuertos, estaciones de autobuses... Así de variadas son las 292 infraestructuras críticas que ... están construidas en zonas inundables de la Región de Murcia, según un informe publicado este lunes por la asociación Observatorio de Sostenibilidad. El estudio, elaborado a partir de datos oficiales, se ha publicado coincidiendo con el aniversario de la trágica dana de Valencia, de la que se cumple un año esta semana.

La organización ha localizado un total de 10.197 puntos o instalaciones de España situados en «el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años». Es decir, que se consideran superficies inundables. Del total, 4.340 son consideradas infraestructuras críticas, casi 300 de las cuales están en municipios de la Región de Murcia, que registra el séptimo dato más alto por comunidades.

El informe 'Infraestructuras críticas inundables en España' divide todas las instalaciones en seis grandes categorías: de poblaciones vulnerables (151 en la Región de Murcia), seguridad del Estado (25), salud (7), seguridad medioambiental (30), servicios básicos e industrias (63) y transporte (16). En el primer bloque, hay 125 centros educativos, incluidos 27 de educación infantil, que suponen más de un tercio del total de recintos encontrados. En términos absolutos, es el cuarto mayor dato por comunidades, solo por detrás de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

En esa primera categoría, también se incluyen 23 residencias de ancianos y tres campings. El informe no especifica cuáles son los centros y en qué municipios se encuentran, pero los datos sirven para hacerse una idea de qué tipo de instalaciones son las afectadas y las diferencias entre regiones. En este sentido, Murcia es la comunidad que registra el mayor número de aeropuertos (4), ya que se incluyen todo tipo de aeródromos, y acumula las únicas cuatro estaciones de trenes de España en áreas de riesgo.

Por otra parte, la segunda categoría con más recintos señalados, la de infraestructuras de servicios básicos, incluye 24 subestaciones de energía, así como 21 de abastecimiento e infraestructuras de aguas y 18 centros industriales. En el caso de seguridad medioambiental, se han documentado 27 instalaciones de depuración de aguas residuales, dos radiactivas y una química afectada por la Directiva Seveso, que presenta elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos.

Además, los siete centros de salud recogidos en el informe son hospitales, ya que no se ha localizado ningún centro de salud afectado en los 45 municipios. En cuanto a las instalaciones de seguridad, hay de todo tipo: 12 comisarías de Policía, siete cuarteles de la Guardia Civil y cuatro parques de bomberos. Por último, la Región de Murcia también sobresale en otro aspecto negativo: cuenta con los dos únicos ayuntamientos de España en zonas inundables, según el informe.

Propuestas de mejora

Junto a este estudio, el Observatorio de Sostenibilidad lista una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y estrictos de cumplimiento de forma preventiva e implementar la etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones.

A su vez, aconseja diseñar y ejecutar el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado en núcleos urbanos y otras zonas edificadas y paralizar las nuevas construcciones, así como revisar los planes urbanísticos ya aprobados para impedir la construcción en las zonas de riesgo.

Al margen de eso, incide en la importancia de la creación de infraestructuras sostenibles que sustituyan y adapten las actuales, especialmente las más críticas, como plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía y hospitales.

Pide también implantar de forma urgente medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables, calles y barrios enteros más desfavorecidas que se encuentran en zonas de mayor riesgo, reubicaciones, adaptación de bajos, etc. Además, aboga por la gestión integral de las cuencas hidrográficas y por la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo aguas arriba de los puntos críticos.