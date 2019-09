Más de 22.000 murcianos se han incorporado al registro de donantes de médula ósea Adrián Murcia, donante de médula, y Candelaria Bolarín, paciente trasplantada, ayer. / v. vicéns / agm JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 19 septiembre 2019, 01:56

Más de 22.000 murcianos se han incorporado al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo), lo que sitúa a la Región como la Comunidad con mayor tasa de inscripciones junto con Navarra. Adrián Murcia es uno de ellos. Se hizo donante cuando estudiaba Relaciones Laborales en la UMU. «Un día, vino la unidad móvil del Centro Regional de Hemodonación a la facultad y me apunté. En 2017 me llamaron y me dijeron que era compatible con un paciente. Había pasado tanto tiempo que ya ni me acordaba de que me había hecho donante», recuerda. No se lo pensó dos veces. Se hizo las pruebas e ingresó para una punción lumbar. «No fue nada; notas algunas molestias después de la intervención, pero poco más».

A los tres días estaba de nuevo en el trabajo. Sus células hematopoyéticas viajaron a Alemania. Es el único dato que le facilitaron, porque la donación es anónima. A los seis meses le confirmaron, eso sí, que el trasplante había ido bien. «Cuando me dijeron que era compatible con alguien no sentí miedo por la punción ni nada parecido; estaba muy feliz y muy ilusionado», rememora Adrián.

Candelaria Bolarín es una de las más de 1.200 pacientes que han recibido un trasplante de médula en el Morales Meseguer. Fue en 2012. Los meses de incertidumbre y aislamiento para evitar infecciones quedaron hace tiempo atrás. Ahora, una vez recuperada su vida, Candelaria solo tiene palabras de agradecimiento hacia el donante anónimo, de Francia, que hizo posible la intervención. «Lo que hizo es lo más hermoso que hay», cuenta emocionada. Adrián y Candelaria pudieron ayer intercambiar experiencias en un encuentro organizado por la Consejería de Salud con motivo del Día Mundial del Donante de Médula, que se celebra este sábado.